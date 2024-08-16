Украинский вуз впервые попал в мировой рейтинг университетов — Finance.ua

Украинский вуз впервые попал в мировой рейтинг университетов Сегодня 13:34

Украинский вуз впервые попал в мировой рейтинг университетов

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко признан одним из тысяч лучших мировых университетов. Он занимает место в промежутке 901−1000.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

«Десятилетие кропотливой и скрупулезной работы университетского сообщества трансформировались в достойный результат, важный для всего высшего образования Украины! Благодарность нашим защитницам и защитникам за возможность работать!», подчеркнул ректор КНУ Владимир Бугров.

В МОН отметили, что ARWU является старейшим из глобальных рейтингов, имеющим стабильную методологию, основанную на шести исследовательских метриках. Университеты классифицируются по нескольким показателям академической или исследовательской эффективности, включая выпускников и сотрудников, которые получили Нобелевские премии и медали Филдса, или высокоцитированных исследователей; работы, опубликованные в журналах Nature и Science; работы, индексированные в основных индексах цитирования, а также академическую успеваемость заведения на душу населения.

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Заведение с наивысшим баллом получает 100 баллов, остальные получают оценку как процент от наивысшего балла. В общей сложности ежегодно оценивается более 2500 академических организаций мира, 1000 из которых входят в рейтинг.

КНУ имени Тараса Шевченко в 2017 году был единственным украинским заведением высшего образования, вошедшим в Шанхайский предметный рейтинг по математике, заняв места в промежутке — 401−500.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял изменения относительно пересечения государственной границы студентами-бакалаврами. Однако они касаются только тех мужчин, которые учатся в государственных и коммунальных вузах.

В МОН отметили, что, согласно Порядку реализации права на академическую мобильность (постановление КМУ № 579), участвующие в программах академической мобильности образовательные учреждения получают финансирование для покрытия своих расходов из государственного или местного бюджета.

Справка Finance.ua:

Среди абитуриентов в первые дни регистрации наиболее популярным является Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Сикорского». Его уже выбрали более 3,2 тысячи поступающих. Такие данные обнародовали на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

Вторым в рейтинге стал Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Там уже зарегистрировано 2900 заявлений.

Третий в списке — Киевский Государственный торгово-экономический университет — 2896 заявлений.

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