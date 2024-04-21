Перетин кордону: студенти-чоловіки яких вишів не зможуть виїжджати — Finance.ua
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Перетин кордону: студенти-чоловіки яких вишів не зможуть виїжджати

Особисті фінанси
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Перетин кордону: студенти-чоловіки яких вишів не зможуть виїжджати
Перетин кордону: студенти-чоловіки яких вишів не зможуть виїжджати, Фото: armyinform
Нещодавно Кабінет Міністрів України прийняв зміни щодо перетину державного кордону студентами-бакалаврами. Проте вони стосуються лише тих чоловіків, які навчаються в державних та комунальних вишах.
Про це розповіли у Міністерстві освіти та науки України, повідомляє «Громадське».
У МОН зазначили, що згідно з Порядком реалізації права на академічну мобільність (постанова КМУ № 579), освітні заклади, які беруть участь у програмах академічної мобільності, отримують фінансування для покриття своїх витрат із державного або місцевого бюджету.
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«Зміни, що вноситься до Правил перетинання державного кордону, стосуються цієї категорії студентів, оскільки саме в такому разі, відповідно до законодавства, державні та комунальні заклади вищої освіти зможуть безоплатно забезпечити учасників академічної мобільності необхідними послугами», — пояснили у відомстві.
Йдеться, зокрема, про організаційні, протокольно-інформаційні, консультаційні послуги та послуги з перекладу.
Також у відомстві зазначили, що існують приватні заклади вищої освіти, яким призупинили ліцензії, але які не припинили існування юридичної особи приватного або публічного права.
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«Якби зміна до постанови стосувалася студентів таких закладів освіти, це могло б створити ризик для незаконного витоку за кордон задля уникнення мобілізації», — додали в МОН.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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