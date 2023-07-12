Правительство увеличило количество бюджетных мест в вузах для определенных специальностей — Finance.ua

Правительство увеличило количество бюджетных мест в вузах для определенных специальностей Сегодня 17:34 — Личные финансы

Правительство увеличило количество бюджетных мест в вузах для определенных специальностей

Кабинет Министров увеличил более чем на 2 тысячи количество бюджетных мест в учреждениях высшего образования под такие специальности, как «реабилитолог», «психолог» и «социальный работник».

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Наше государство требует больше реабилитологов, больше психологов, больше социальных работников. Учли это в госзаказе на подготовку специалистов в 2023 году, который сегодня утверждает правительство. Для Министерства здравоохранения увеличиваем количество бюджетных мест более чем на тысячу. Также увеличиваем и бюджетные места для набора социальных работников», — отметил он.

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По словам Шмыгаля, правительство в дальнейшем будет менять систему госзаказов, чтобы иметь достаточное количество именно тех специалистов, которые требуются в Украине сейчас и будут требоваться в будущем.

Как добавил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин своим решением запретил перераспределять места госзаказа между отраслями знаний, кроме случаев, предусмотренных для отдельных льготных категорий получателей профессионального высшего и высшего образования.

«Предполагается, что по согласованию с Министерством экономики и Министерством финансов государственные заказчики в случае необходимости увеличивают объем государственного заказа на подготовку бакалавров (магистров) на основе полного общего среднего образования на количество зачисленных по квоте в учреждения высшего (профессионального высшего) образования лиц, местом жительства которых являются территории, входящие в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф, утвержденного Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий», — добавил он.

Справка Finance.ua:

напомним, что, по словам министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной, после победы Украины в войне количество людей, нуждающихся в специальной помощи, превысит 4 миллиона. Поэтому уже сейчас необходимо создать предпосылки для должной встречи защитников, их адаптации и возвращения к мирной жизни;

в Украине должны запустить пилотный проект «Института помощника ветерана», который будет реализовываться в четырех регионах — Львовской, Днепропетровской, Винницкой и Николаевской областях;



с 16 февраля 2023 года стартовал совместный проект Министерства по делам ветеранов Украины и Красного Креста Украины по поддержке ветеранов войны. Подать заявления на помощь могут лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.



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