Валютные резервы сократились на $2 млрд из-за продажи валюты и выплаты по долгу — Finance.ua

Валютные резервы сократились на $2 млрд из-за продажи валюты и выплаты по долгу

Валютные резервы сократились на $2 млрд из-за продажи валюты и выплаты по долгу

По состоянию на 1 августа 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $43,03 млрд. В июле они уменьшились на 4,5%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«Такая динамика была обусловлена валютными интервенциями и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ)», — пояснили в Нацбанке.

Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка, уверяет регулятор.

Что повлияло на уменьшение резервов

1. Операции на валютном рынке.

Национальный банк продал на валютном рынке $3,46 млрд и выкупил $0,3 млн.

2. Поступления в бюджет и выплаты по долгу.

На валютные счета правительства в Национальном банке в июле поступило $2,12 млрд, в том числе:

$1,17 млрд от Евросоюза в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$513 млн от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF);

$414 млн от размещения ОВГЗ;

$23,9 млн из-за счетов Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $793 млн, в том числе:

$638,5 млн — обслуживание и погашение ОВГЗ;

$85,1 млн — обслуживание ОЗГП;

$61,2 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$7,1 млн — обслуживание долга перед ЕС;

$1,1 млн — уплата другим кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $2,6 млн.

3. Переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют.

В июле, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $101,5 млн.

«Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,7 месяца будущего импорта», — отметили в Нацбанке.

Напомним, глава Нацбанка Андрей Пышный заявил , что Украина на следующий год уже может рассчитывать на 22 млрд долларов внешнего финансирования, однако потребность составляет около 35 млрд долларов. При этом НБУ намерен избежать эмиссии гривны. «О остальной сумме нам еще необходимо пройти переговоры и закрепить их как на политическом, так и на операционном уровне», — пояснил он.

В случае дефицита внешнего финансирования Национальный банк Украины будет вынужден прибегать к более жестким монетарным мерам. Кроме того, Киеву нужно выполнять свои обязательства, чтобы получить уже обещанное, заявлял замглавы НБУ Сергей Николайчук.

