НБУ держит в долларах США более 80% резервов Украины — Finance.ua

НБУ держит в долларах США более 80% резервов Украины Сегодня 09:01 — Валюта

НБУ держит в долларах США более 80% резервов Украины

Национальный банк может изменить структуру международных резервов, львиная доля которых находится в долларах. На это могут повлиять события в мире.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Пышный сообщил, что НБУ имеет четкие принципы управления резервами и осуществляет постоянный мониторинг тех событий, которые так или иначе могут повлиять.

«Изменение структуры — это, скорее, техническое упражнение, если мы будем видеть необходимость это сделать, мы это сделаем», — сказал он.

Как отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, украинские резервы находятся в первоклассных иностранных банках и в надежных финансовых инструментах.

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По его словам, основными критериями, которыми руководствуется НБУ при управлении резервами, являются вопросы «безопасности, ликвидности, доходности», позволяющие использовать функцию, определенную законом, по управлению резервами.

«Безусловно, мы отслеживаем события на международных финансовых рынках, оцениваем и анализируем текущую ситуацию, анализируем риски для управления золотовалютными резервами», — сказал он.

Гелетий сообщил, что «львиная доля находится в долларах США».

«Но процесс управления резервами, прежде всего, должен быть лишен эмоций. Мы должны исключать при процессе управления какие-либо ситуативные факторы. Мы анализируем ситуацию на постоянной основе, на постоянной основе управляем ЗВР. В случае необходимости готовы корректировать их структуру», — сказал он.

Напомним, в марте Пышный сообщил, что НБУ не планирует изменять структуру международных резервов, из которых сейчас 84% номинированы в долларах.

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