Есть ли необходимость печатать гривны: Пышный сообщил детали — Finance.ua

Есть ли необходимость печатать гривны: Пышный сообщил детали

Украина на следующий год уже может рассчитывать на 22 млрд долларов внешнего финансирования, однако потребность составляет около 35 млрд долларов. При этом НБУ намерен избежать эмиссии гривны.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

«Что касается остальной суммы, то нам еще необходимо пройти переговоры и закрепить их как на политическом, так и на операционном уровне», — пояснил он.

Если переговоры будут недостаточно успешными, по словам Пышного, «надо будет реагировать».

«Но я могу повторить еще раз: мы стойки в своем намерении избежать эмиссионного финансирования бюджетного дефицита», — заметил он.

Как пояснил Пышный, на текущий год Нацбанк и правительство ожидают от партнеров совокупно 54 млрд долларов, что позволит сформировать определенный буфер валютной ликвидности на 2026 год.

Из общей суммы в 54 млрд еще должно поступить 30 млрд, в основном по программам ERA Loans и Ukraine Facility. И хотя следующий транш от ЕС будет меньше, в НБУ не видят оснований изменять предположения, заложенные в базовый сценарий прогноза относительно суммы внешнего финансирования на текущий год.

«Мы внимательно следим за звучащими сообщениями и за динамикой этих переговоров. Мы будем работать на эту цель (получить 54 млрд долларов в 2025 году. — Ред.). Я вижу готовность всех политических стейкхолдеров обеспечить именно такой уровень финансирования», — резюмировал глава НБУ.

Справка Finance.ua:

Старт приватизации государственных банков даст положительный сигнал инвесторам. Такой шаг должен являться частью общей стратегии развития государственных банков. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

В случае дефицита внешнего финансирования Национальный банк Украины будет вынужден прибегать к более жестким монетарным мерам. Кроме того, Киеву нужно выполнять свои обязательства, чтобы получить уже обещанное. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Украина начинает рассматривать отход от доллара США и более тесную привязку своей валюты к евро на фоне раскола мировой торговли и растущих связей с Европой. Об этом заявил глава Центрального банка Андрей Пышный в комментарии для Reuters.

