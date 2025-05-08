Переход от доллара к евро: Пышный рассказал детали — Reuters
Украина начинает рассматривать отход от доллара США и возможность более тесной привязки своей валюты к евро на фоне раскола мировой торговли и растущих связей с Европой.
Об этом заявил глава Центрального банка Андрей Пышный в комментарии для Reuters.
Как пишет издание, потенциальное вступление в Европейский Союз, «ужесточение роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли» вынуждают центральный банк пересмотреть вопрос о том, должен ли евро быть референтной валютой для украинской гривны вместо доллара, сказал Пышный в своем электронном письме.
«Эта работа сложна и требует высококачественной, разносторонней подготовки», — добавил Пышный в комментарии о возможном изменении.
Доллар доминирует в международной торговле и составляет большинство мировых резервов. Ведущие экономики, включая Саудовскую Аравию и Гонконг, привязывают свои валюты к доллару.
Но при президентстве Дональда Трампа США развязали торговую войну, введя, возможно, самые высокие тарифы за столетие, что побудило некоторых наблюдателей подвергнуть сомнению будущую роль доллара как мировой резервной валюты.
Европейские лидеры, в частности ЕС, пообещали укрепить армию Украины, чтобы гарантировать, что она станет краеугольным камнем будущей безопасности в Украине.
Доллар vs евро
С момента возвращения Трампа в Белый дом доллар США упал более чем на 9% по отношению к корзине основных валют, поскольку инвесторы отказываются владеть активами США.
Некоторые эксперты предостерегают от увязывания доллара с его статусом резервной валюты. Однако исторически долларовые активы были связаны с альянсами безопасности и военными связями.
Как сообщил Пышный, сделки с долларом США продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка, но доля операций, деноминированных в евро, растет в большинстве сегментов, хотя «пока умеренно».
Он напомнил, что Украина ввела гривну в 1996 году и в течение десятилетий она использовала доллар как опорную валюту.
Сразу после вторжения россии в феврале 2022 года центральный банк ввел контроль за движением капитала и привязал гривну к официальному курсу около 29 за доллар США. Позже Украина была вынуждена девальвировать гривну из-за накопления фискальных дисбалансов.
В октябре 2023 года НБУ перешел от жесткой привязки к режиму управляемого обменного курса, использующего доллар США как ориентир — показатель для измерения валютных интервенций и сглаживания колебаний обменного курса.
Как сказал Пышный, возрождение инвестиционной и потребительской активности благодаря более тесным связям с Европой и нормализации экономики будет в некоторой степени способствовать экономическому росту в течение следующих двух лет до 3,7−3,9%, хотя значительная часть экономической траектории зависит от развития конфликта.
Украина надеется на внешнее финансирование военных нужд. Пышный сказал, что ожидает 55 миллиардов долларов в этом году, которые не только покроют дефицит бюджета, но и будут использованы для создания резерва государственных финансов на следующие годы, когда объемы помощи, вероятно, начнут сокращаться.
«Мы прогнозируем, что Украина получит около 17 миллиардов долларов в 2026 году и 15 миллиардов долларов в 2027 году», — сказал Пышный.
Кстати, получить больше с депозита можно, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Получить больше с депозита
Поделиться новостью