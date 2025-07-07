Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 14:00 — Валюта

Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

Официальный курс гривны по отношению к доллару за первые дни июля показывал колебания в узком коридоре около 0,4%. Это колебание в пределах нормы, отражающее баланс спроса-предложения на валютном рынке и активность регулятора.

Об этом заявила член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Наличный рынок оставался в пределах нормальной волатильности без значительного расхождения с официальными котировками», — отметила эксперт.

Официальный курс был следующий:

30 июня — 41,6409 грн/$;

1 июля — 41,7788 грн/$;

2 июля — 41,8191 грн/$;

3 июля — 41,816 грн/$;

4 июля — 41,7239 грн/$.

Наличный рынок

По итогам прошлой недели на наличном рынке доллар продемонстрировал относительную стойкость с умеренной волатильностью.

В понедельник средние курсы в обменниках колебались в пределах 41,36−41,92 грн/$, во вторник и среду курсы были близки к 42,00 грн/$, однако не достигли этой отметки и составили 41,39−41,97 грн/$.

В четверг обменные курсы изменялись в пределах 41,39 грн/$-41,93 грн/$ и в пятницу закрепились на 41,38−41,92 грн/$. В целом торги прошли в пределах 41,36 грн/$-41,97 грн/$, без критических скачков. Это свидетельствует о том, что спрос и предложение были практически уравновешены, а внешние факторы не оказали сильного шока на рынок наличного доллара.

В целом в течение недели 30 июня — 4 июля наличный курс колебался близко к официальному — в пределах ±0,2%.

Валютный рынок

На валютном рынке Украины (ВРУ) по итогам пяти торговых сессий гривна демонстрировала относительную устойчивость с небольшими колебаниями в пределах около 10−12 копеек ежедневно.

Последний день июня начался с 41,70 грн/$, котировки в течение дня незначительно менялись и вверх, и вниз и закончились на уровне 41,75 грн/$. Второй день прошлой недели отметился удорожанием доллара на 10 копеек: утром во вторник его стоимость составляла 41,75 грн/$, в течение дня плавно увеличивалась и к концу дня доллар остановился на уровне 41,85 грн/$. А вот в среду, 2 июля, стоимость доллара снизилась на 12 копеек в день — с позиций утром 41,84 грн/$ до 41,72 грн/$ в конце дня.

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Четверг уже стартовал с котировок 41,68 грн/$ и закончил день +8 копеек на конец дня, на отметке 41,76 грн/$. Валютный рынок оставался уравновешенным, участники постепенно реагировали на внутренние и внешние факторы, но значительных колебаний не было.

Прогноз на эту неделю

Национальный банк Украины продал на межбанковском рынке $661 млн, что почти на 25% меньше, чем неделей ранее, и откупил $0,2 млн. НБУ продолжает выполнять роль стабилизатора, а снижение объемов продаж валютных резервов свидетельствует о меньшем курсообразовательном давлении и возврате к более сбалансированной ситуации на межбанковском рынке.

«Если не произойдет существенных потрясений, курс и далее будет держаться близко к текущему уровню. НБУ продолжит активно смягчать колебания через интервенции, не допуская резких скачков — курс удержится в достаточно узких рамках», — прогнозирует эксперт.

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