Банкир спрогнозировал, чего ожидать от курсов доллара и евро в июле — Finance.ua

Банкир спрогнозировал, чего ожидать от курсов доллара и евро в июле Сегодня 10:06 — Валюта

Банкир спрогнозировал, чего ожидать от курсов доллара и евро в июле

В июле не следует ожидать потрясений на валютном рынке. Доллар будет торговаться в пределах 41,6−42,2 грн/доллар, без резких скачков или обвалов. Курс евро может быть менее прогнозируемым — стоимость европейской валюты будет находиться в диапазоне 46,5−48,5 грн.

Об этом сказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

Чего ждать от курса доллара

Как замечает Лесовой, Нацбанк контролирует валютный рынок во избежание хаотических скачков курса благодаря режиму «управляемой гибкости».

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Именно поэтому в июле не прогнозируется глобальных колебаний курса, а текущие колебания будут незначительными и разнонаправленными (курсы могут как расти, так и снижаться).

Эксперт прогнозирует, что инфляция в июле не превысит 0,5%, а в годовом измерении может снизиться до 13−14%.

В таких условиях, вероятно, Нацбанк не будет менять учетную ставку на заседании 24 июля, оставив ее на уровне 15,5%.

Каким будет курс евро

По словам Лесового, ситуация с курсом европейской валюты не достаточно предсказуема.

Курс евро в значительной степени зависит от мировых котировок пары доллар/евро.

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На динамику могут повлиять как экономические отношения между США и ЕС (возможно введение новых американских пошлин и ответы Евросоюза), так и война Израиля и Ирана, сто сказывается на стоимости нефти и газа.

Если события будут благоприятны, курс евро может приблизиться к уровню 1,05−1,1 доллара. В худшем случае, европейская валюта может вырасти до 1,15−1,18 доллара.

Поэтому, как прогнозирует банкир, в июле возможен достаточно большой люфт курса: 46,5−48,5 грн/евро.

В заключение эксперт добавляет, валютный рынок в июле будет живым, однако глобальных стратегических курсовых изменений ожидать не стоит.

Справка Finance.ua:

в Бюджетной декларации на 2026−2028 годы Кабинет министров прогнозирует умеренное повышение курса доллара. Такой сценарий возможен при существенном улучшении ситуации с 2026 года;

согласно базовому прогнозу, средний курс доллара составит: 2026 год — 44,7 грн (на декабрь — 44,8 грн); 2027 год — 45,2 грн (на декабрь — 45,3 грн); 2028 год — 45,6 грн (на декабрь — 45,8 грн);

во второй половине июня Национальный банк столкнулся со значительным увеличением дефицита валюты на рынке, поэтому был вынужден увеличивать интервенции, чтобы не допустить ослабления гривны до 42 грн/$.

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