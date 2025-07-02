Доллар упал до минимума с 2022 года на фоне одобрения законопроекта Трампа — Finance.ua
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Доллар упал до минимума с 2022 года на фоне одобрения законопроекта Трампа

Валюта
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Доллар упал до минимума с 2022 года на фоне одобрения законопроекта Трампа
Доллар упал до минимума с 2022 года на фоне одобрения законопроекта Трампа
В среду, 2 июля, доллар США упал почти до самого низкого уровня с февраля 2022 года по отношению к основным валютам, поскольку трейдеры учли потенциальное влияние законопроекта президента Дональда Трампа о расходах и приближении сроков взимания тарифов.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что индекс доллара достиг минимума за два с половиной года — 96,373 пункта, прежде чем немного отскочить до 96,744. Доллар потерял позиции против швейцарского франка, евро и фунта, оставаясь близким к минимальным значениям за последние годы.
Выступая на конференции ЕЦБ в Португалии, глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил осторожный подход к снижению ставок, но не исключил решений уже в этом месяце.

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На рынок влияют публичные атаки Трампа на Пауэлла, что вызывает беспокойство по поводу независимости ФРС.
Напомним, сенат США поддержал проект закона администрации Дональда Трампа, который изменяет налоговую политику страны. Документ получил название «Великий прекрасный закон» и предусматривает снижение налогов и увеличение бюджетных расходов.
Законопроект может добавить более 3 трлн долларов в государственный долг. Эксперты говорят, что рынок негативно реагирует на рост дефицита бюджета и эмиссии.
Как писал NYT, доллар начал новый год с самых плохих результатов за более чем полвека. Валюта Соединенных Штатов ослабла более чем на 10% за последние шесть месяцев по сравнению с корзиной валют основных торговых партнеров страны.
По материалам:
Finance.ua
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