Сенат США схвалив законопроєкт про податкову політику країни — Finance.ua

Сенат США схвалив законопроєкт про податкову політику країни Сьогодні 10:31 — Світ

Сенат США схвалив законопроєкт про податкову політику країни, Фото: Bloomberg

Сенат США підтримав проєкт закону адміністрації Дональда Трампа, який змінює податкову політику країни. Документ отримав назву «Великий прекрасний закон» і передбачає водночас зниження податків та збільшення бюджетних витрат.

Про це повідомляє Bloomberg.

Голосування в Сенаті відбулося після тривалих дискусій. Вирішальним був голос віцепрезидента США Джей Ді Венса. Тепер законопроєкт має пройти ще одне голосування в Палаті представників з урахуванням правок, після чого його має підписати Трамп.

«Це чудовий законопроєкт. У ньому кожен знайде щось для себе», — заявив Трамп.

Що передбачає документ

Законопроєкт передбачає трильйони доларів податкових пільг для бізнесу та впроваджує нові передвиборчі обіцянки Трампа, такі як скасування податку на прибуток з чайових та заробітної плати за понаднормову роботу.

Водночас, документ містить сотні мільярдів доларів на правоохоронні заходи та захист у сфері імміграції.

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Щоби компенсувати ці витрати, законодавство скорочує приблизно на 1 трильйон доларів федеральну програму медичного страхування Medicaid для осіб із низьким рівнем доходу та людей з інвалідністю, а також інші програми охорони здоров’я.

Крім того, законопроєкт передбачає скорочення Програми додаткової допомоги для харчування (SNAP), раніше відому як продовольчі талони.

Реакція ринків

Ілон Маск розкритикував новий законопроєкт. Він вважає, що зменшення податків разом із підвищенням видатків призведе США до боргової кризи. Маск заявив, що цей крок «веде країну у боргове рабство» і нівелює ефективність державного управління.

Після голосування індекс Bloomberg Dollar Spot Index зріс до сесійного максимуму. Інвестори поки позитивно сприйняли новину. Проте експерти попереджають, що в довшій перспективі ситуація може ускладнитися.

Аналітики зазначають, що комбінація знижених податкових надходжень і зростаючих витрат підвищує ризик суттєвого зростання державного боргу. За оцінками незалежних дослідницьких центрів, ухвалення цього закону може додати близько 3 трильйонів доларів до бюджетного дефіциту США протягом наступних 10 років.

Нагадаємо, Міністерство торгівлі США переглянуло темпи зростання ВВП найбільшої економіки світу за перший квартал в бік зниження на тлі скорочення споживчих витрат, причому негативна динаміка перевищила очікування. ВВП скоротився на 0,5% в річному обчисленні, що на 0,3 процентного пункту нижче, ніж останній звіт Мінторгівлі. Економісти очікували, що цифра залишиться незмінною — на рівні 0,2%, однак були змушені констатувати зростання негативної динаміки.

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