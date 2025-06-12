США відкрили попередню реєстрацію на «золоту картку» — Finance.ua
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США відкрили попередню реєстрацію на «золоту картку»

Світ
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США відкрили попередню реєстрацію на «золоту картку»
США відкрили попередню реєстрацію на «золоту картку»
Президент США Дональд Трамп оголосив про запуск сайту trumpcard.gov, на якому іноземці можуть зареєструватися для участі в новій імміграційній програмі з отримання «золотої картки». Вона орієнтована на людей із великими статками, які хочуть отримати дозвіл на проживання в США.
Про це пише hromadske з посиланням на повідомлення Трампа в соцмережі Truth Social.
На сайті наразі доступна форма для попередньої реєстрації. Потрібно вказати ім’я, країну проживання та електронну пошту. Після офіційного старту програми тим, хто зареєструвався, надішлють сповіщення.
«Список очікування відкрито. Тисячі людей телефонували й запитували, як зареєструватися. Це шлях до найкращої країни у світі», — написав Трамп.
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Раніше Трамп розповідав, що «золота картка» стане альтернативою програмі EB-5, яка зараз дозволяє іноземним інвесторам отримати посвідку на проживання в США за умови створення або збереження робочих місць. Нова картка, як очікується, надаватиме аналогічні права, але за вищу суму — близько 5 мільйонів доларів.
Трамп підкреслив, що «золота картка» забезпечуватиме «переваги зеленої картки з плюсом» та може стати шляхом до громадянства.
Відмітимо, що оренда житла є найбільшою статтею витрат для більшості жителів США. Ціни на оренду дуже залежать від штату та міста проживання і можуть коливатися від кількох сотень до кількох тисяч доларів на місяць. В середньому по країні орендна плата становить приблизно 1 300−1 500 доларів на місяць, проте ці цифри відображають лише загальну картину.
За матеріалами:
hromadske
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