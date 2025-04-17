Скільки коштує житло в США — Finance.ua

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Скільки коштує житло в США

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Скільки коштує житло в США
Скільки коштує житло в США
Оренда житла є найбільшою статтею витрат для більшості жителів США. Ціни на оренду дуже залежать від штату та міста проживання і можуть коливатися від кількох сотень до кількох тисяч доларів на місяць.
Про це та інше йдеться в нашій статті:

Вартість життя в США: скільки коштує найнеобхідніше

В середньому по країні орендна плата становить приблизно 1 300−1 500 доларів на місяць, проте ці цифри відображають лише загальну картину.
У дорогих штатах, наприклад Каліфорнії, середня орендна плата сягає 2 500−3 тис. доларів на місяць і вище.
У великих містах, таких як Сан-Франциско чи Нью-Йорк, ціни можуть бути ще вищими, сягаючи 4−5 тис. доларів і більше.
На противагу цьому, у більш доступних регіонах, наприклад, у штатах Середнього Заходу, таких як Оклахома чи Луїзіана, оренда однокімнатної квартири може обійтися значно дешевше — у межах 800−1 200 доларів на місяць.
Приклад
За словами українця Олександра, який понад 10 років проживає в США та отримав там громадянство, вартість оренди житла також дуже тісно пов’язана з рейтингом шкіл у районі: чим кращі навчальні заклади, тим вищі ціни на оренду, оскільки значна частина податків спрямовується на розвиток освіти.
Це створює ситуацію, коли райони з якісними школами стають більш привабливими для сімей з дітьми, що, своєю чергою, підвищує попит та ціни на житло.
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Нагадаємо, оренда житла в Україні подорожчала з початку року. Закарпатська та Львівська області залишаються найдорожчими регіонами для оренди. Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в березні 2025 року становила 7 413 гривень. З початку року ціни зросли на 2,7%.
За даними статистичного відомства, на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область — 11 769 гривень.
Львівська область на другому місці. Тут вартість зросла на 2,9% до 10 749 гривень.
На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 3,8% до 10 263 гривень.

Довідка Finance.ua:

  • На вторинному ринку нерухомості Києва суттєво зросли ціни. За останні 6 місяців квадратні метри тут здорожчали на 8,69%, або майже на 5 000 грн — із середніх 57 242 до 62 214 грн (враховується вартість всього житла на ринку, без урахування кількості кімнат).
  • У Києві, за даними ЛУН, оренда однокімнатної квартири становить 68% середньої зарплати в місті,
  • для Ужгорода — це 87%,
  • для Львова — 80%.
  • Найнижчий показник у Харкові — оренда складає 21% зарплати.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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