Трамп оголосив про введення «золотих карток» для переїзду до США: про що йдеться — Finance.ua
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Трамп оголосив про введення «золотих карток» для переїзду до США: про що йдеться

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Трамп оголосив про введення «золотих карток» для переїзду до США: про що йдеться
Трамп оголосив про введення «золотих карток» для переїзду до США: про що йдеться
США будуть продавати заможним іноземцям так звані «золоті картки», що дають право жити і працювати в США і відкривають шлях до отримання американського громадянства. Таку заяву зробив президент країни Дональд Трамп, пише dw.com.
Він уточнив, що вартість «золотої картки» складе близько 5 млн доларів США.
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«Ми збираємося продавати золоту картку, — цитує главу держави на своєму сайті телеканал CNN. — У вас є грін-карта. А це — золота картка. Ми збираємося призначити за цю картку ціну на рівні приблизно 5 млн доларів, і це забезпечить вам привілеї грінкард, плюс це стане шляхом до громадянства. І багаті люди приїжджатимуть до нашої країни».

«Золота картка» замінить імміграційні візи EB-5

Міністр торгівлі США Говард Лютник пояснив, що золота картка замінить собою урядову програму з видачі імміграційних віз EB-5.
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За словами Трампа, продаж золотих карток може стартувати вже за два тижні. Він розраховує, що буде продано мільйони карток. «З правової точки зору це абсолютно легально», — підкреслив президент США.
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Відповідаючи на запитання про те, чи готовий він продавати золоті картки російським олігархам, Дональд Трамп заявив: «Так, можливо. Я знаю кілька російських олігархів, це дуже милі люди».
За матеріалами:
Finance.ua
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