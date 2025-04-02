Трамп посприяв відновленню криптовалютного ринку — Finance.ua

Трамп посприяв відновленню криптовалютного ринку Сьогодні 12:47 — Криптовалюта

Трамп посприяв відновленню криптовалютного ринку

Експерти крипторинку зазначають , що курс біткоїна зріс до понад $85 000 на тлі очікувань нових тарифних ініціатив Дональда Трампа, які мають бути оголошені в «День визволення».

Разом з флагманом ринку зросли й інші ключові криптовалюти: Ethereum подорожчав на 3,8% до $1 893, а Dogecoin — на 3,45%, до $0,1726. Такі рухи на ринку відбулися в умовах високої волатильності та загального домінування біткойна, частка якого сягнула 61,8% — рекордного рівня з лютого 2021 року.

Протягом останніх 24 годин з ринку було ліквідовано понад $256 мільйонів, причому більшість втрат припала на короткі позиції. Також на 5,25% зросла відкрита зацікавленість у ф’ючерсах на біткойн — це свідчить про приплив нових коштів і активізацію торгівлі. Індикатор Long/Short Ratio перевищив 1, що вказує на переважання бичачих настроїв серед трейдерів. Водночас Індекс страху та жадібності лишається на позначці «Страх», демонструючи загальну нервозність інвесторів.

Фондовий ринок США відкрив новий квартал зростанням. S&P 500 піднявся на 0,38%, Nasdaq — на 0,87%, а індекс Dow Jones майже не змінився. Однак слабкі дані з виробництва (індекс PMI знову перейшов у зону скорочення) посилюють невизначеність. Увагу інвесторів також привертає анонс Трампа щодо запровадження «дзеркальних» тарифів на товари з країн, які, на його думку, обмежують доступ американської продукції.

На тлі загального пожвавлення ринку деякі менш відомі токени показали ще більші прибутки: Fartcoin виріс майже на 14%, EOS — на 12,4%, а Bonk — на 11%. Загальна капіталізація крипторинку збільшилася на 2,48% і сягнула $2,74 трильйона (не фінансова порада! — ред.).

Попри поточну нестабільність, співзасновник біржі BitMEX Артур Хейс зберігає оптимізм. У новому есе він підтвердив свою цільову оцінку вартості біткойна на рівні $250 000 до кінця 2025 року. За його словами, цей сценарій можливий за умови переходу Федеральної резервної системи США від жорсткої монетарної політики до активного пом’якшення, що призведе до масового вливання доларів у фінансові ринки.

noworries За матеріалами:

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