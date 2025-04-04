Іспанія представила багатомільярдний план захисту економіки від тарифів Трампа — Finance.ua

Іспанія представила багатомільярдний план захисту економіки від тарифів Трампа Сьогодні 06:31 — Світ

Іспанія представила багатомільярдний план захисту економіки від тарифів Трампа

Уряд Іспанії планує впровадити план вартістю 14,1 млрд євро, щоб пом’якшити вплив нових тарифів США на іспанську економіку.

Про це заявив у четвер прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, якого цитує Reuters

За словами Санчеса, пакет включатиме 7,4 млрд євро нового фінансування, а решту суми буде отримано завдяки наявним інструментам, таким як пільгові кредити.

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Іспанський прем’єр також просить Європейську комісію створити фонд, що фінансуватиметься за рахунок доходів від тарифів на імпорт зі США, які будуть збільшені у відповідь на, як він сказав, недружній і необґрунтований крок.

Він також звернувся до ЄС із проханням дозволити гнучкіший підхід до надання масштабної внутрішньої допомоги постраждалим галузям, наприклад, автомобільній промисловості.

«Ця тарифна атака адміністрації США не робить відмінностей між друзями і ворогами, не дискримінує на основі ідеології або торгового балансу; вона спрямована проти всіх і всього», — сказав Санчес.

Як заявив міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо, іспанські заходи являють собою «страхувальну сітку», яка в короткостроковій перспективі захистить тих, хто, хто зіткнеться з падінням продажів унаслідок низки тарифів, оголошених президентом США, включно з 20-відсотковим тарифом на імпорт з ЄС.

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За словами Куерпо, Євросоюз прагне до переговорів, щоб уникнути торгової війни, однак у разі відсутності можливості для переговорів йому доведеться вжити заходів у відповідь.

Європейська правда За матеріалами:

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