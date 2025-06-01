Американці дедалі частіше подаються на британське громадянство — Finance.ua

Американці дедалі частіше подаються на британське громадянство Сьогодні 22:09 — Світ

Американці дедалі частіше подаються на британське громадянство

Рекордна кількість американців подали заяви на отримання британського громадянства в період з січня по березень 2025 року.

Про це повідомляє телеканал CNN.

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За даними Міністерства внутрішніх справ Великої Британії, майже 2 тисячі американців подали заяви на отримання громадянства.

Це найбільший показник з моменту початку реєстрації у 2004 році та на 12% більше, ніж у попередньому кварталі.

CNN додає, що кількість заявок вже різко зросла в жовтні-грудні 2024 року, що збіглося з переобранням президента США Дональда Трампа.

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Як пише телеканал, отримання права на постійне проживання дає змогу жити, працювати та навчатися у Великій Британії без обмежень і може стати підставою для подання заявки на громадянство.

У 2024 році понад 5 500 американців отримали статус постійного мешканця — на п’яту частину більше, ніж у 2023-му.

Востаннє кількість американських заяв на отримання британського громадянства різко зросла у 2020 році, під час першого президентського терміну Трампа і в розпал пандемії Covid-19, додали журналісти.

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Видання також зазначило, що прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що уряд посилить вимоги до легальних мігрантів і продовжить термін очікування для новоприбулих на отримання громадянства.

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