Викладачі США повертаються до паперових зошитів через ChatGPT: причина — Finance.ua

Викладачі США повертаються до паперових зошитів через ChatGPT: причина
У США викладачі знову починають використовувати паперові зошити для перевірки есе та іспитів.
Причина — студенти все частіше користуються штучним інтелектом, зокрема ChatGPT, щоб швидко виконувати домашні завдання. Через це професори вирішили повернутися до традиційних методів перевірки, які вже майже не використовувалися з часів пандемії.
Паперові екзаменаційні зошити, які колись зникали, тепер знову стають популярними. Наприклад, у Техаському університеті A&M продажі таких зошитів зросли на понад 30%, в Університеті Флориди — майже на 50%, а в Каліфорнійському університеті в Берклі — на 80%.
Студенти, які почали навчання у 2022 році, весь час мали доступ до інструментів на кшталт ChatGPT. Тепер університети намагаються обмежити їх використання. Наприклад, під час іспитів з математики студентам забороняють брати телефони в туалет. А замість есе викладачі дають завдання, які треба виконати прямо в класі — вручну, у зошитах.
Деякі викладачі кажуть, що задавати есе на дім зараз немає сенсу, бо їх просто пише ШІ. Один із професорів порівняв це з тим, якби в спортзалі за вас піднімали вагу роботи.
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Втім, не всі викладачі проти ШІ. Дехто вважає, що студенти повинні вміти ним користуватись, бо це стане важливою навичкою в їхній майбутній професії.
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