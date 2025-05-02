Творець ChatGPT запустив криптовалюту, яку можна заробити за сканування очей — Finance.ua
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Творець ChatGPT запустив криптовалюту, яку можна заробити за сканування очей

Криптовалюта
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Творець ChatGPT запустив криптовалюту, яку можна заробити за сканування очей
Творець ChatGPT запустив криптовалюту, яку можна заробити за сканування очей
Глава OpenAI і розробник ChatGPT Сем Альтман оголосив про запуск у США проєкту криптовалюти під назвою World (WLD). Отримати її можна в обмін на сканування райдужної оболонки ока.
Про це пише The Verge.
Зображення ока після сканування конвертується в унікальний hash-код. Цей код стане доказом того, що власник профілю World ID це людина, а не ШІ.

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У нагороду за здачу біометрії користувачі отримують до 150 WLD. Далі компанія планує випустити дебетову карту Visa, яка дасть змогу конвертувати WLD у фіатну валюту.
Творець ChatGPT запустив криптовалюту, яку можна заробити за сканування очей
Метою проєкту називають створення надійної технології підтвердження особи в онлайні. Ідентифікатор World ID планують використовувати для підтвердження особи в різних онлайн-сервісах, зокрема на платформах знайомств і соцмережах, де особливо важливо відрізняти людей від ШІ.
Проєкт, безумовно, спірний, але з моменту заснування 2019 року він уже зібрав скани понад 12 мільйонів людей у 100 країнах. У межах американського запуску пристрої Orb доступні в шести містах: Атланті, Остіні, Лос-Анджелесі, Майамі, Нешвіллі та Сан-Франциско, а також у магазинах Razer.
Творець ChatGPT запустив криптовалюту, яку можна заробити за сканування очей
За матеріалами:
УНІАН
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