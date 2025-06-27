Економіка США скорочується швидше, ніж очікувалося — Finance.ua

Економіка США скорочується швидше, ніж очікувалося Сьогодні 21:36 — Світ

Економіка США скорочується швидше, ніж очікувалося

Міністерство торгівлі США переглянуло темпи зростання ВВП найбільшої економіки світу за перший квартал в бік зниження на тлі скорочення споживчих витрат, причому негативна динаміка перевищила очікування.

Про це йдеться в повідомленні The Hill із посиланням на останній звіт Міністерства торгівлі США.

«ВВП скоротився на 0,5% в річному обчисленні, що на 0,3 процентного пункту нижче, ніж останній звіт Мінторгівлі», — зазначається в повідомленні.

Читайте також США підписали торговельну угоду з Китаєм

Економісти очікували, що цифра залишиться незмінною — на рівні 0,2%, однак були змушені констатувати зростання негативної динаміки.

Згідно з новим аналізом, ВВП скоротився в першому кварталі переважно через зниження споживчих витрат та зростання імпорту перед запровадженням митних тарифів президентом Трампом. Причому, споживчі витрати знизилися, головним чином, у сферах відпочинку та транспорту.

Як повідомлялося, Федеральна резервна система США також знизила свій прогноз щодо зростання американської економіки цього року. Зокрема, в оприлюдненому в червні прогнозі ФРС зростання ВВП оцінювалося на рівні 1,4% у 2025 році, порівняно з 1,7%, прогнозованими в березні. Світовий банк також передбачає зростання економіки США до 1,4% цього року на тлі останніх змін, запроваджених адміністрацією Сполучених Штатів.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.