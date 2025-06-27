США підписали торговельну угоду з Китаєм — Finance.ua
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США підписали торговельну угоду з Китаєм

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США підписали торговельну угоду з Китаєм
США підписали торговельну угоду з Китаєм
Президент США Дональд Трамп повідомив про підписання торговельної угоди з Китаєм і анонсував можливу домовленість з Індією.
Про це він заявив під час виступу в Білому домі.
«Підписали угоду з Китаєм. Можливо, буде угода ще з Індією. Вона буде дуже масштабною. Ми відкриємо Індію для американського бізнесу. А в межах китайської угоди відкриємо Китай для наших виробників», — сказав Трамп.
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Водночас президент США наголосив, що Вашингтон не планує укладати торговельні угоди з усіма партнерами.
«Деяким ми просто надішлемо листа й скажемо: „Дякуємо, ви платитимете 25−35−45%“», — зазначив він. За його словами, команда президента прагне досягти домовленостей замість жорстких заходів.
За даними Reuters, домовленість з Китаєм закріплює зобов’язання Пекіна постачати до США рідкоземельні елементи. Її було досягнуто минулого місяця під час переговорів у Женеві. Поки що офіційного підтвердження від китайської сторони немає.
У межах домовленостей Китай також погодився скасувати нетарифні обмеження, запроваджені проти США з квітня. У відповідь США взяли на себе зобов’язання щодо зниження тарифів.
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На тлі обмежень китайська сторона призупинила експорт низки стратегічно важливих мінералів і магнітів, що призвело до перебоїв у світових ланцюгах постачання, зокрема для автопрому, авіації, оборонної промисловості та виробництва мікросхем.
Сторони також домовились про рамковий механізм для реалізації Женевської угоди. Йдеться про те, як відновити постачання рідкоземельних елементів до США.
Нагадаємо, 12 травня сторони уклали тимчасову 90-денну угоду в Женеві. Вона передбачає скасування частини тарифів, які обидві країни ввели після повернення Трампа на посаду президента.
За матеріалами:
Finance.ua
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