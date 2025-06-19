Як дефолт США може вплинути на допомогу Україні — Finance.ua
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Як дефолт США може вплинути на допомогу Україні

Казна та Політика
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Як дефолт США може вплинути на допомогу Україні
Як дефолт США може вплинути на допомогу Україні
Дефолт США, навіть короткостроковий, може суттєво ускладнити чи тимчасово зупинити надання фінансової допомоги Україні та іншим країнам, особливо у формі прямих бюджетних та військових трансфертів.
Про це сказано в статті Finance.ua Ймовірний дефолт США: як Америка може похитнути світову економіку.
Річ у тім, що в разі настання фінансового паралічу США американський Мінфін просто не зможе тимчасово фінансувати всі зобов’язання, включаючи зовнішню допомогу.
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За пріоритетом першими фінансуються внутрішні зобов’язання: виплати за казначейськими облігаціями, зарплати, медичне та соцзабезпечення. Позабюджетна допомога іноземним державам може бути заморожена або відкладена, доки Конгрес не розв’яже бюджетну кризу.
Крім того, дефолт створить політичний тиск усередині США на скорочення міжнародних зобов’язань. Під тиском громадськості та фінансової нестабільності нові пакети допомоги можуть зменшитись за обсягом, сильно затягнутися у затвердженні або бути перерозподілені на користь потреб усередині США: інфраструктура, безпека кордонів тощо.
Європейські та міжнародні партнери України, у свою чергу, можуть відкласти або переглянути власні пакети допомоги Україні (особливо країни G7, МВФ, Світовий банк), якщо глобальні ринки потраплять у стрес.
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Треба враховувати, що український бюджет у 2025 році на понад 40% залежить від зовнішньої підтримки. Навіть короткочасна пауза у зовнішніх фінансових вливаннях підвищить дефіцит бюджету України, посилить інфляційний тиск та девальваційні ризики, підірве довіру приватних інвесторів та кредиторів.
Також постраждають оборона, відновлення інфраструктури, соціальні витрати.
За матеріалами:
Finance.ua
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