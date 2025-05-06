НБУ не допускает ослабления гривны: в ICU рассказали, что происходит на валютном рынке — Finance.ua

НБУ не допускает ослабления гривны: в ICU рассказали, что происходит на валютном рынке Сегодня 15:00 — Валюта

НБУ не допускает ослабления гривны: в ICU рассказали, что происходит на валютном рынке

Национальный банк Украины за прошедшую неделю существенно увеличил объемы валютных интервенций — на 20% по сравнению с предыдущей неделей до $743 млн, что способствовало сохранению относительной стабильности курса гривны к доллару США.

Об этом свидетельствует аналитический еженедельник инвесткомпании ICU.

Согласно данным, несмотря на активные интервенции, Нацбанк сначала укрепил гривну до 41,47 грн/$, однако к концу недели курс вернулся до уровня 41,71 грн/$, что почти соответствует показателям предыдущей пятницы.

В течение четырех рабочих дней на прошлой неделе объемы валютных операций заметно выросли. Чистая покупка валюты достигла $487 млн, что на 40% больше, чем за аналогичный период неделей ранее. Рост зафиксирован как на межбанковском рынке, так и в розничном сегменте.

Инфографика: ICU

В компании ICU отмечают, что завершение месяца и налоговый период оказали лишь кратковременное положительное влияние на предложение валюты, в частности во вторник. В другие дни наблюдался устойчивый дефицит валюты, который был выше среднего показателя апреля и превышал среднедневной дефицит с начала года.

В розничном сегменте рынка спрос со стороны населения также возрос, в частности благодаря обновлению ежемесячных лимитов на онлайн-покупку валюты.

Напомним, в ICU пересмотрели прогноз курса в конце года до 43.5 грн/$ по сравнению с предыдущим прогнозом 45.7 грн/$.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус банка Сергей Мамедов сообщал , что в мае ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть от ряда прямых и опосредованных экономических, геополитических и военных факторов. Ожидается, что курс доллара за последний месяц весны будет оставаться достаточно стабильным. Вероятно, основные колебания будут на уровне 41,6−41,8 грн за $1.

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