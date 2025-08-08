Профсоюзы предлагают повысить минималку: что говорят в Минфине — Finance.ua

Профсоюзы предлагают повысить минималку: что говорят в Минфине
Профсоюзы обратились к правительству с предложением повысить прожиточный минимум и минимальную зарплату по итогам первого полугодия 2025 года. Они считают, что рост этих показателей улучшит жизнь украинцев и поможет восстановлению экономики.
Об этом пишут Новости. Live со ссылкой на Федерацию профессиональных союзов Украины.
Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 8000 грн, но после уплаты налогов работник получает только 6160 грн. Предложение о повышении этого показателя профсоюзы официально направили в Кабмин еще в июле.
Оно предусматривает изменения в Госбюджет на 2025 год, в частности повышение соцвыплат и пособий для внутренне перемещенных лиц — при положительной динамике экономики и наличии средств в бюджете.
Однако Министерство финансов заявило, что нет оснований изменять бюджет. Ведомство ссылается на стабильность экономических прогнозов и опасения по поводу нагрузки на бизнес.
«Учитывая указанное, считаем, что на сегодняшний день для внесения изменений в Закон о повышении размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы нет оснований», — говорится в ответе Минфина.
Министерство экономики также подчеркнуло, что любое повышение «минималки» следует тщательно просчитать во избежание:
- давления на работодателей;
- дополнительных расходов для государства;
- роста явления зарплат «в конвертах»
Перед этим, как считают в министерстве, необходимо провести консультации с бизнесом и другими сторонами.
Профсоюзы же убеждены, что рост зарплат и социальных стандартов приблизит Украину к европейскому уровню, усилит покупательную способность людей, вернет трудовых мигрантов домой и увеличит поступления в бюджет и Пенсионный фонд.
Напомним, по данным опроса OLX Работа, большинство украинцев считают приемлемой зарплату от 20 до 50 тысяч гривен в месяц.
За какую зарплату готовы работать:
- до 10 тыс. грн — 4%;
- 10−20 тыс. грн — 14,6%;
- 20−30 тыс. грн — 27%;
- 30−50 тыс. грн — 33%;
- свыше 50 тыс. грн — 21,4%.
