Программа занятости для украинцев в Германии: из 840 тыс. беженцев работают только 170 тысяч — Finance.ua

Программа занятости для украинцев в Германии: из 840 тыс. беженцев работают только 170 тысяч Сегодня 19:14 — Мир

Программа занятости для украинцев в Германии: из 840 тыс. беженцев работают только 170 тысяч

За три месяца после введения программа по занятости беженцев из Украины в Германии не принесла ощутимых результатов. Из 840 тысяч беженцев трудоспособного возраста в ФРГ работают всего 170 тысяч.

Об этом сообщили в Федеральном агентстве по труду, передает DW.

В агентстве признали, что программа Job-Turbo, призванная ускорить интеграцию украинских беженцев на рынке труда в Германии, через три месяца после введения не привела к ощутимым успехам.

Доля украинок, которые в январе нынешнего года нашли работу (1,2%), оказалась даже ниже прошлогодних 1,7%. Среди украинских беженцев мужского пола этот показатель сократился с 3,4% в январе 2023 года до 2,4% в январе нынешнего года, говорится в отчете агентства.

Причиной такой ситуации уполномоченный по реализации программы Даниэль Терценбах назвал неблагоприятную конъюнктуру, усложняющую трудоустройство. Еще один фактор — 68% беженцев из Украины — женщины, «каждая третья из них — с детьми, организовать уход за которыми очень тяжело».

«Поэтому интеграция женщин на рынке труда проходит гораздо труднее, чем у мужчин», — утверждает представитель Федерального агентства по труду.

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УНН По материалам:

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