Программа занятости для украинцев в Германии: из 840 тыс. беженцев работают только 170 тысяч — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Программа занятости для украинцев в Германии: из 840 тыс. беженцев работают только 170 тысяч

Мир
61
Программа занятости для украинцев в Германии: из 840 тыс. беженцев работают только 170 тысяч
Программа занятости для украинцев в Германии: из 840 тыс. беженцев работают только 170 тысяч
За три месяца после введения программа по занятости беженцев из Украины в Германии не принесла ощутимых результатов. Из 840 тысяч беженцев трудоспособного возраста в ФРГ работают всего 170 тысяч.
Об этом сообщили в Федеральном агентстве по труду, передает DW.
В агентстве признали, что программа Job-Turbo, призванная ускорить интеграцию украинских беженцев на рынке труда в Германии, через три месяца после введения не привела к ощутимым успехам.

Читайте также: Для беженцев в Германии: выплаты, сроки, условия

Доля украинок, которые в январе нынешнего года нашли работу (1,2%), оказалась даже ниже прошлогодних 1,7%. Среди украинских беженцев мужского пола этот показатель сократился с 3,4% в январе 2023 года до 2,4% в январе нынешнего года, говорится в отчете агентства.
Причиной такой ситуации уполномоченный по реализации программы Даниэль Терценбах назвал неблагоприятную конъюнктуру, усложняющую трудоустройство. Еще один фактор — 68% беженцев из Украины — женщины, «каждая третья из них — с детьми, организовать уход за которыми очень тяжело».
Место для вашей рекламы
«Поэтому интеграция женщин на рынке труда проходит гораздо труднее, чем у мужчин», — утверждает представитель Федерального агентства по труду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.