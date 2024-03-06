Германия выделяет деньги на закупку снарядов для Украины — Finance.ua
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Германия выделяет деньги на закупку снарядов для Украины

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Германия примет участие в чешской инициативе по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Он отметил, что немецкое правительство вносит «трехзначную миллионную сумму» на закупку боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии.
При этом более подробных подробностей пресс-секретарь ведомства не раскрыл.

Инициатива Чехии

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила 800 тысяч снарядов, которые можно приобрести для Украины. Глава государства уточнял, что снаряды можно доставить в течение нескольких недель, но для этого необходимо финансирование.
Эта инициатива является запасным вариантом, поскольку ЕС не выполнил обещание предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта месяца.
Ряд стран уже выделяет деньги на закупку боеприпасов для Украины. В частности это Литва, Бельгия, Франция, Канада, Нидерланды и не только.
Отметим, что у украинских защитников не хватает снарядов. Поэтому им недавно пришлось отойти из Авдеевки.
По материалам:
РБК-Україна
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