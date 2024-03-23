Великобритания объявила новый пакет военной помощи Украине — Finance.ua

Великобритания объявила новый пакет военной помощи Украине Сегодня 10:40 — Казна и Политика

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 60 млн фунтов стерлингов (свыше 75 млн долларов). В пакет войдут дроны и противовоздушная оборона.

Об этом сообщает министерство обороны Британии.

В ведомстве подчеркнули, что пакет будет предоставлен от Международного фонда для Украины, которым руководит Британия.

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Как сообщает регулятор, в пакет войдут современные разведывательные дроны, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины.

Пакет также будет включать 20 млн фунтов (более 25 млн долларов) на поставку систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности украинского неба.

Справка Finance.ua:

Великобритания готова использовать что-то вроде синдицированного займа или облигаций, с использованием замороженных активов России в качестве гарантии, для помощи Украине, на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить репарации Украине после окончания войны;

Великобритания объявила о передаче Украине тысячи дронов в рамках своего пакета на £200 млн ($251 млн).



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