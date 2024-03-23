Великобритания объявила новый пакет военной помощи Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Великобритания объявила новый пакет военной помощи Украине

Казна и Политика
21
Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 60 млн фунтов стерлингов (свыше 75 млн долларов). В пакет войдут дроны и противовоздушная оборона.
Об этом сообщает министерство обороны Британии.
В ведомстве подчеркнули, что пакет будет предоставлен от Международного фонда для Украины, которым руководит Британия.
Читайте также
Как сообщает регулятор, в пакет войдут современные разведывательные дроны, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины.
Пакет также будет включать 20 млн фунтов (более 25 млн долларов) на поставку систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности украинского неба.

Справка Finance.ua:

  • Великобритания готова использовать что-то вроде синдицированного займа или облигаций, с использованием замороженных активов России в качестве гарантии, для помощи Украине, на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить репарации Украине после окончания войны;
  • Великобритания объявила о передаче Украине тысячи дронов в рамках своего пакета на £200 млн ($251 млн).
  • уехавшие из-за полномасштабного вторжения россии смогут оставаться в Великобритании до сентября 2026 года после получения 18-месячной визы по новой схеме продления.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.