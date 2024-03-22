За время большой войны Норвегия предоставила Украине более 500 миллионов долларов помощи — Finance.ua

За время большой войны Норвегия предоставила Украине более 500 миллионов долларов помощи Сегодня 20:46

За время большой войны Норвегия предоставила Украине более 500 миллионов долларов помощи

Правительство Норвегии за время большой войны предоставило Украине более 500 млн долл. прямой бюджетной поддержки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В ходе рабочей встречи министра финансов Сергея Марченко и посла Королевства Норвегии Хелены Санд Андерсен стороны обсудили текущую экономическую ситуацию в Украине, потребности госбюджета на 2024 год и развитие сотрудничества между странами с целью увеличения объема бюджетной поддержки.

«С начала полномасштабного вторжения Правительство Норвегии предоставило Украине более 500 млн долл. США прямой бюджетной поддержки. В частности, грант в размере около 485 млн долл. США был направлен в рамках проекта Всемирного банка „Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине“ (PEACE in Ukraine)», — говорится в сообщении.

Привлеченное финансирование направлено на компенсацию расходов госбюджета на первоочередные социальные и гуманитарные нужды, а именно пенсии, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения, социальную защиту населения, гуманитарную поддержку.

Кроме того, Норвегия присоединилась к многосторонней координационной платформе доноров Украины во время восьмого заседания Управляющего комитета. Также Норвегия стала одной из четырех новых стран-членов Платформы, взявших на себя обязательство выделить в общей сложности более 5,5 млрд долл. на восстановление и развитие экономики Украины.

Економічна Правда По материалам:

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