За время большой войны Норвегия предоставила Украине более 500 миллионов долларов помощи — Finance.ua
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За время большой войны Норвегия предоставила Украине более 500 миллионов долларов помощи

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За время большой войны Норвегия предоставила Украине более 500 миллионов долларов помощи
За время большой войны Норвегия предоставила Украине более 500 миллионов долларов помощи
Правительство Норвегии за время большой войны предоставило Украине более 500 млн долл. прямой бюджетной поддержки.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В ходе рабочей встречи министра финансов Сергея Марченко и посла Королевства Норвегии Хелены Санд Андерсен стороны обсудили текущую экономическую ситуацию в Украине, потребности госбюджета на 2024 год и развитие сотрудничества между странами с целью увеличения объема бюджетной поддержки.
«С начала полномасштабного вторжения Правительство Норвегии предоставило Украине более 500 млн долл. США прямой бюджетной поддержки. В частности, грант в размере около 485 млн долл. США был направлен в рамках проекта Всемирного банка „Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине“ (PEACE in Ukraine)», — говорится в сообщении.
Привлеченное финансирование направлено на компенсацию расходов госбюджета на первоочередные социальные и гуманитарные нужды, а именно пенсии, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения, социальную защиту населения, гуманитарную поддержку.
Кроме того, Норвегия присоединилась к многосторонней координационной платформе доноров Украины во время восьмого заседания Управляющего комитета. Также Норвегия стала одной из четырех новых стран-членов Платформы, взявших на себя обязательство выделить в общей сложности более 5,5 млрд долл. на восстановление и развитие экономики Украины.
По материалам:
Економічна Правда
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