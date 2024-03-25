Расходы на образование: сколько средств выделяли из бюджета во время войны — Finance.ua

Расходы на образование: сколько средств выделяли из бюджета во время войны Сегодня 09:35

Расходы на образование: сколько средств выделяли из бюджета во время войны

Образование украинцев должно оставаться в приоритете государства даже во время войны. В текущем году расходы на эту сферу выросли почти на 20% по сравнению с предыдущим, превысив 171 млрд гривен. В том числе была увеличена субвенция местным бюджетам, чтобы поднять зарплату педагогическим работникам. «Слово и дело» проанализировало, как изменялись расходы на образование и науку (на уровне университетов) в Украине за десять лет войны.

В 2014 году на образование и науку из госбюджета выделили всего 24 млрд гривен. Такого понятия, как образовательная субвенция местным бюджетам еще не существовало.

В 2015 году расходы выросли на целых 211,9% - до 74,9 млрд гривен. Более половины этой суммы составила образовательная субвенция — 43,4 млрд.

В 2016 году образовательный бюджет уменьшился на 5,3% - до 70,9 млрд гривен. При этом в нем выросла доля образовательной субвенции — 44,8 млрд (63,2% всей суммы).

Расходы на образование снова выросли в 2017 году — до 85,4 млрд гривен (+20,4%), в 2018 году они составили 95,5 млрд гривен (+11,8%), в 2019 году — 114,1 млрд гривен (+19,5%). Местным бюджетам на образование выделили 52,6 млрд гривен, 61,7 млрд гривен и 69,6 млрд гривен соответственно.

В 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, образовательный бюджет вырос на 12,9% - до 128,8 млрд гривен. В том числе местным бюджетам была выделена субвенция в размере 79,1 млрд рублей.

В 2021 году на образование в госбюджет заложили 154,1 млрд гривен (+19,6%), в том числе 99,6 млрд субвенции.

Образовательный бюджет вырос и, несмотря на полномасштабное вторжение россии — 171,9 млрд гривен (+11,6%) в 2022 году. Субвенция для местных бюджетов составила 108 миллиардов.

Прошлый год стал вторым случаем за время войны (кроме 2016-го), когда на образовании пришлось сэкономить — в госбюджет заложили 143,4 млрд гривен (на 16,6% меньше). Образовательная субвенция уменьшилась до 87,5 млрд.

Расходы на образование в бюджете-2024 предусмотрены на уровне 2022 года — 171,2 млрд гривен (+19,4% по сравнению с предыдущим годом). Субвенция заложена в размере 103,2 млрд.

Слово і Діло По материалам:

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