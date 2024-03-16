Сколько составили расходы на здравоохранение в прошлом году (инфографика) — Finance.ua

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Сколько составили расходы на здравоохранение в прошлом году (инфографика)

Казна и Политика
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Сколько составили расходы на здравоохранение в прошлом году (инфографика)
Сколько составили расходы на здравоохранение в прошлом году (инфографика)
В прошлом году расходы на здравоохранение составили 217,4 млрд грн, из них расходы госбюджета вместе с трансфертами — 181,8 млрд гривен.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
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Как отметил регулятор, важным направлением остается реализация программы медицинских гарантий. В 2023 году на нее направили 139,4 млрд грн
  • 11,2 млрд грн — экстренная медицинская помощь;
  • 23,7 млрд грн — первичная медицинская помощь;
  • 100,6 млрд грн — специализированная медицинская помощь;
  • 3,7 млрд грн — возмещение стоимости лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и т. д.
В Минфине отметили, что 2,3 миллиона граждан получили лекарственные средства и медицинские изделия с полным или частичным возмещением их стоимости.
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Наибольший объем расходов по специализированной медицинской помощи направили для оказания стационарной медицинской помощи — 41,8 млрд грн: 19 млрд грн — проведение хирургических операций для 1,4 млн пациентов, 22,8 млрд грн — без проведения хирургических операций для 2,7 млн ​​пациентов.

Куда еще направили средства из госбюджета

  • 15,6 млрд грн — на предоставление амбулаторных медицинских услуг для более 14 млн пациентов;
  • 4,1 млрд грн — на услуги по реабилитации, что позволило более 116 тыс. пациентам получить реабилитационную помощь в стационарных условиях и более 148 тыс. пациентам в амбулаторных условиях;
  • 13 млрд грн — на меры по обеспечению прогнозирования, выявления и реагирования на вспышки инфекционных и неинфекционных болезней, чрезвычайные ситуации;
  • 9,4 млрд грн — на централизованную закупку лекарственных средств и медицинских изделий, дорогостоящего медицинского оборудования для оснащения медицинских учреждений.
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Сколько составили расходы на здравоохранение в прошлом году (инфографика)
«В 2023 году правительство обеспечило бесперебойное финансирование сферы здравоохранения. Стабильное финансирование программы медицинских гарантий позволило своевременно выплачивать заработную плату более 500 тысячам медработников. Так, в прошлом году средняя заработная плата врачей составила 21,8 тыс. грн. и среднего медицинского персонала — 14,5 тыс. гривен», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
По материалам:
Finance.ua
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