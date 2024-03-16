Сколько составили расходы на здравоохранение в прошлом году (инфографика) — Finance.ua

Сколько составили расходы на здравоохранение в прошлом году (инфографика) Сегодня 20:18 — Казна и Политика

Сколько составили расходы на здравоохранение в прошлом году (инфографика)

В прошлом году расходы на здравоохранение составили 217,4 млрд грн, из них расходы госбюджета вместе с трансфертами — 181,8 млрд гривен.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

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Как отметил регулятор, важным направлением остается реализация программы медицинских гарантий. В 2023 году на нее направили 139,4 млрд грн

11,2 млрд грн — экстренная медицинская помощь;

23,7 млрд грн — первичная медицинская помощь;

100,6 млрд грн — специализированная медицинская помощь;

3,7 млрд грн — возмещение стоимости лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и т. д.

В Минфине отметили, что 2,3 миллиона граждан получили лекарственные средства и медицинские изделия с полным или частичным возмещением их стоимости.

Наибольший объем расходов по специализированной медицинской помощи направили для оказания стационарной медицинской помощи — 41,8 млрд грн: 19 млрд грн — проведение хирургических операций для 1,4 млн пациентов, 22,8 млрд грн — без проведения хирургических операций для 2,7 млн ​​пациентов.

Куда еще направили средства из госбюджета

15,6 млрд грн — на предоставление амбулаторных медицинских услуг для более 14 млн пациентов;

4,1 млрд грн — на услуги по реабилитации, что позволило более 116 тыс. пациентам получить реабилитационную помощь в стационарных условиях и более 148 тыс. пациентам в амбулаторных условиях;

13 млрд грн — на меры по обеспечению прогнозирования, выявления и реагирования на вспышки инфекционных и неинфекционных болезней, чрезвычайные ситуации;

9,4 млрд грн — на централизованную закупку лекарственных средств и медицинских изделий, дорогостоящего медицинского оборудования для оснащения медицинских учреждений.

«В 2023 году правительство обеспечило бесперебойное финансирование сферы здравоохранения. Стабильное финансирование программы медицинских гарантий позволило своевременно выплачивать заработную плату более 500 тысячам медработников. Так, в прошлом году средняя заработная плата врачей составила 21,8 тыс. грн. и среднего медицинского персонала — 14,5 тыс. гривен», — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

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