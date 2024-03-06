Лечебным учреждениям передали 300 систем хранения энергии — Finance.ua

Лечебным учреждениям передали 300 систем хранения энергии Сегодня 10:15 — Энергетика

Лечебным учреждениям передали 300 систем хранения энергии

Лечебные учреждения в 20 областях Украины и Киеве получили мощные устройства для резервного питания. С ними медики будут продолжать спасать жизнь даже во время отсутствия электроэнергии.

Как это работает

Системы хранения энергии работают по принципу повербанков: заряжаются от электроэнергии и удерживают заряд 12−14 часов. Они обладают высокой автономностью и обеспечивают устойчивое питание при отключениях электричества.

Получить еще 300 систем удалось благодаря сотрудничеству с партнерами — проекту Power for Health.є В целом планируем в этом году в Украину отправить 2 000 устройств. Их доставляют партиями и распределяют по объектам критической инфраструктуры.

За время полномасштабной войны Украина уже получила более 500 систем хранения энергии, переданных в прифронтовые регионы. Устройства установили в больницах, школах, ЦПАУ и других объектах критической и социальной инфраструктуры.

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