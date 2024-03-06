Лечебным учреждениям передали 300 систем хранения энергии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Лечебным учреждениям передали 300 систем хранения энергии

Энергетика
19
Лечебным учреждениям передали 300 систем хранения энергии
Лечебным учреждениям передали 300 систем хранения энергии
Лечебные учреждения в 20 областях Украины и Киеве получили мощные устройства для резервного питания. С ними медики будут продолжать спасать жизнь даже во время отсутствия электроэнергии.
Как это работает
Системы хранения энергии работают по принципу повербанков: заряжаются от электроэнергии и удерживают заряд 12−14 часов. Они обладают высокой автономностью и обеспечивают устойчивое питание при отключениях электричества.
Получить еще 300 систем удалось благодаря сотрудничеству с партнерами — проекту Power for Health.є В целом планируем в этом году в Украину отправить 2 000 устройств. Их доставляют партиями и распределяют по объектам критической инфраструктуры.
За время полномасштабной войны Украина уже получила более 500 систем хранения энергии, переданных в прифронтовые регионы. Устройства установили в больницах, школах, ЦПАУ и других объектах критической и социальной инфраструктуры.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.