Минфин разместил военных облигаций на 5,2 млрд гривен и $63 млн — Finance.ua

Минфин разместил военных облигаций на 5,2 млрд гривен и $63 млн Сегодня 14:25 — Казна и Политика

Министерство финансов 5 марта разместило военных облигаций на 5,2 млрд гривен и 63 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Размещены бумаги со сроком обращения 1 год на 4 3232 млн гривен под 16,8% годовых, 2 года — на 522 млн гривен под 17,60% годовых и 3,4 года — на 346 млн гривен под 18,5% годовых.

Бумаги в долларах имеют срок обращения 1 год и доходность 4,62% ​​годовых.

Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн ​​гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.

До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 года — 44,5 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, ранее Минфин сообщил, что военные облигации — это, прежде всего, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения рф, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.

Министерство финансов выполнило план по заимствованиям в государственный бюджет на 67,3% и привлекло 1 261,1 млрд гривен в 2022 году.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за 2023 год составили 1,68 трлн гривен, или 73,7% от запланированных на этот период.

Українські Новини По материалам:

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