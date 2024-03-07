Украина нуждается в $15 млрд на быстрое восстановление — Минфин — Finance.ua
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Украина нуждается в $15 млрд на быстрое восстановление — Минфин

Казна и Политика
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Украина нуждается в $15 млрд на быстрое восстановление — Минфин
Украина нуждается в $15 млрд на быстрое восстановление — Минфин
Потребность Украины во внешнем финансировании для покрытия дефицита госбюджета в 2024 году составляет около $37,3 млрд. При этом Украина нуждается еще в $9,5 млрд для финансирования первоочередных потребностей восстановления.
Об этом заявила заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова во время Круглого стола в Париже, посвященного восстановлению Украины и роли государственного и частного секторов в его процессе (Ukraine Roundtable: Infrastructure Reconstruction and Financing).
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Зыкова заявила, что скорейшее восстановление является ключевым приоритетом, поскольку способствует созданию безопасных условий жизни для украинцев, а также экономическому восстановлению страны.
По оценке отчета «Третья быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей на восстановление Украины» (RDNA3), разработанного совместно правительством Украины, Всемирным банком, Еврокомиссией и представительством ООН, в 2024 году Украине требуется около $15 млрд на скорое восстановление.
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Из них около $5,5 млрд уже профинансировано из государственного бюджета и за счет донорской поддержки. Таким образом, Украина нуждается еще в $9,5 млрд для финансирования первоочередных потребностей восстановления, подчеркнули в Минфине.
«Вовлечение частного сектора в процесс восстановления является неотъемлемой частью устойчивого роста Украины. Мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы достичь этого с помощью ряда механизмов, среди которых введение страхования военных рисков, улучшение условий для инвестиционных проектов, введение государственно-частного партнерства и развитие индустриальных парков», — добавила Зыкова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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