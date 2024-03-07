Украина нуждается в $15 млрд на быстрое восстановление — Минфин Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Украина нуждается в $15 млрд на быстрое восстановление — Минфин

Потребность Украины во внешнем финансировании для покрытия дефицита госбюджета в 2024 году составляет около $37,3 млрд. При этом Украина нуждается еще в $9,5 млрд для финансирования первоочередных потребностей восстановления.

Об этом заявила заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова во время Круглого стола в Париже, посвященного восстановлению Украины и роли государственного и частного секторов в его процессе (Ukraine Roundtable: Infrastructure Reconstruction and Financing).

Читайте также Быстрое восстановление Украины: сколько даст использование прибыли с активов рф

Зыкова заявила, что скорейшее восстановление является ключевым приоритетом, поскольку способствует созданию безопасных условий жизни для украинцев, а также экономическому восстановлению страны.

По оценке отчета «Третья быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей на восстановление Украины» (RDNA3), разработанного совместно правительством Украины, Всемирным банком, Еврокомиссией и представительством ООН, в 2024 году Украине требуется около $15 млрд на скорое восстановление.

Читайте также Восстановление Украины: на что больше всего потрачено средств за девять месяцев

Из них около $5,5 млрд уже профинансировано из государственного бюджета и за счет донорской поддержки. Таким образом, Украина нуждается еще в $9,5 млрд для финансирования первоочередных потребностей восстановления, подчеркнули в Минфине.

«Вовлечение частного сектора в процесс восстановления является неотъемлемой частью устойчивого роста Украины. Мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы достичь этого с помощью ряда механизмов, среди которых введение страхования военных рисков, улучшение условий для инвестиционных проектов, введение государственно-частного партнерства и развитие индустриальных парков», — добавила Зыкова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.