Уряд готує пропозиції щодо підвищення певних податків — Finance.ua

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Уряд готує пропозиції щодо підвищення певних податків

Казна та Політика
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Уряд готує пропозиції щодо підвищення певних податків
Уряд готує пропозиції щодо підвищення певних податків
Кабінет Міністрів наразі готує пропозиції щодо підвищення податків. Поки не відомо, якими будуть нові ставки податку на додану вартість та військового збору.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев в інтерв'ю «Телеграфу».
За словами народного депутата, говорити про цифри можна буде, коли Кабмін їх сформує. Нині уряд нічого не давав у парламент, тож «поки що нічого обговорювати».
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Гетманцев заявив, що вважає рішення про підвищення податків поганим для економіки, особливо, коли потенціал для її відновлення слабкий. Водночас парламентар зауважив: «Але, коли ми обираємо між життям і грошима, то, безперечно, ми обираємо життя. Тому ми вимушені будемо, напевне, це рішення ухвалювати».
Він продовжив: «Якщо не буде чим фінансувати армію, не буде снарядів, не буде зброї — росіяни будуть під нашою столицею, наприклад. Або ми — щоб цього не допустити — все ж таки підвищимо податки, і так всі разом власним коштом профінансуємо ці снаряди».
Як зазначив депутат, рішення щодо податків посилило б необхідність детінізації та підвищення ефективності військових видатків і контролю за їх витрачанням.

Довідка Finance.ua:

  • Національна стратегія доходів на першому етапі не передбачала підвищення податків, але необхідність забезпечувати військових та пов’язаний із цим тиск на бюджет «повинен мати відповідь», заявляв раніше міністр фінансів Сергій Марченко;
  • остаточні параметри підвищення військового збору і податку доданої вартості (ПДВ) будуть відомі після червня, активна робота над підвищенням податків може початися в липні;
  • Гетманцев раніше казав, що на фінансування української армії потрібно додатково не менше 300 млрд гривень, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки;
  • прем'єр-міністр Денис Шмигаль 7 червня повідомив, що уряд України наразі не обговорює питання підвищення податків.
За матеріалами:
hromadske
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