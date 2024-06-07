Уряд України наразі не обговорює питання підвищення податків — Finance.ua

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Уряд України наразі не обговорює питання підвищення податків

Казна та Політика
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Уряд України наразі не обговорює питання підвищення податків
Уряд України наразі не обговорює питання підвищення податків
Уряд України наразі не обговорює питання підвищення податків.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, коли ексспікер парламенту Дмитро Разумков нагадав йому про обіцянку не підвищувати податків після їх відновлення до довоєнного рівня.
«Ми не починали і не обговорюємо в уряді питання підвищення податків», — сказав Шмигаль.
Водночас він підтвердив, що уряд звертатиметься до парламенту по додаткові кошти для сектору безпеки та оборони.
Як нагадав прем'єр, Міністерство оборони має на цей рік 1,7 трлн грн, які спрямовують тільки на потреби сектору безпеки та оборони.
Міністр фінансів Сергій Марченко, який виступав перед цим, на запитання про законопроєкти, що можуть забезпечити джерела доходів, подякував Раді за розпочатий розгляд законопроєктів щодо підвищення акцизних податків на пальне і тютюн.
«Я сподіваюся, що ви ухвалите мудре рішення, яке дасть змогу наповнити державний бюджет за рахунок відповідних податків», — сказав очільник Мінфіну, нагадавши, що ухвалення цього закону може принести 16 млрд грн іще цього року.
За словами Марченка, його результатом може стати несуттєве зростання цін «на гривню-дві» на деякі продукти, що за інфляції в 3,2% незначно вплине на її рівень.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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