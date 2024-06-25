1 июля истекает срок уплаты налогов за май — Finance.ua

1 июля истекает срок уплаты налогов за май Сегодня 21:03 — Личные финансы

1 июля истекает срок уплаты налогов за май

По календарю ГНС, 1 июля 2024 — последний день уплаты некоторых налогов за май 2024 года.

Об этом напомнили специалисты портала ProPodatki.

Какие налоги нужно успеть заплатить

— рентная плата за:

пользование недрами при добыче углеводородного сырья;

пользование радиочастотным ресурсом Украины;

транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам;

транзитную транспортировку по трубопроводам аммиака по территории Украины;

— плата за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан);

— НДС;

Читайте также: Как платить налоги в Украине в 2024 году

— акцизный налог за май 2024 г.;

— НДФЛ от налогообложения доходов, начисленных в виде:

процентов на текущий или депозитный банковский счет;

процентов на вклады члена кредитного союза;

— налоговый агент НДФЛ, если налогооблагаемый доход начисляется налоговым агентом, но не выплачивается (не предоставляется) налогоплательщику;

— налоговый агент военного сбора, если налогооблагаемый доход начисляется налоговым агентом, но не выплачивается (не предоставляется) налогоплательщику.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.