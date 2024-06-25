1 июля истекает срок уплаты налогов за май — Finance.ua

1 июля истекает срок уплаты налогов за май
По календарю ГНС, 1 июля 2024 — последний день уплаты некоторых налогов за май 2024 года.
Об этом напомнили специалисты портала ProPodatki.
Какие налоги нужно успеть заплатить
— рентная плата за:
- пользование недрами при добыче углеводородного сырья;
- пользование радиочастотным ресурсом Украины;
- транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам;
- транзитную транспортировку по трубопроводам аммиака по территории Украины;
— плата за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан);
— НДС;
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— акцизный налог за май 2024 г.;
— НДФЛ от налогообложения доходов, начисленных в виде:
- процентов на текущий или депозитный банковский счет;
- процентов на вклады члена кредитного союза;
— налоговый агент НДФЛ, если налогооблагаемый доход начисляется налоговым агентом, но не выплачивается (не предоставляется) налогоплательщику;
— налоговый агент военного сбора, если налогооблагаемый доход начисляется налоговым агентом, но не выплачивается (не предоставляется) налогоплательщику.
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