Налоговая за полгода проверила 12 банков: сколько штрафов выписали — Finance.ua

Налоговая за полгода проверила 12 банков: сколько штрафов выписали Сегодня 09:02

Налоговая за полгода проверила 12 банков: сколько штрафов выписали

По итогам I полугодия 2024 года Государственная налоговая администрация провела 12 документальных проверок украинских банков и наложила штрафные санкции на общую сумму 80,4 млн грн.

Об этом в ответ на официальный запрос Минфина сообщила директор департамента налогового аудита Государственной налоговой службы Кристина Адамчук.

Она не уточнила, на какую сумму банкам были доначислены налоги и на сколько были уменьшены задекларированные убытки. Также не указаны названия банков-нарушителей.

Из предоставленных ГНС данных ясно, что средний размер налогового штрафа составил 6,7 млн ​​грн, чуть меньше штрафных санкций Нацбанка по итогам проверок финансового мониторинга. К примеру, в августе НБУ выписал трем банкам 10-миллионные штрафы.

Какие нарушения фиксирует налоговая

Из текущих налоговых нарушений банков Кристина Адамчук выделила те же, что и в прошлом году:

неправомерно сформированные резервы;

несвоевременная регистрация налоговых накладных;

нарушение сроков закрытия/открытия счетов клиентов и т. д.

Также в ГНС уточнили, что налоговый долг зафиксирован у одного банка-должника и составляет 77,6 млн грн — столько, сколько и в 2023 году. Название банка не уточняется.

Справка Finance.ua:

Напомним, в этом году финансовые учреждения уплатили до 25,83 млрд грн налога на прибыль — в 1,8 раза больше по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль, несмотря на увеличение налога, все равно выросла на 13%.

В Украине работают 62 банка. На крупнейшие 10 банков Украины приходится 86% совокупной прибыли: 80,13 млрд грн. Подробнее о доходах банков — по ссылке.



Законопроект № 11 416-д предусматривает повышение налоговой нагрузки на банковский сектор в ответ на финансовые вызовы. Важной составляющей этого законопроекта является ретроспективное повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% с начала 2024 года. Бизнес выступает против такого повышения.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.