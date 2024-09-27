Налоговая за полгода проверила 12 банков: сколько штрафов выписали — Finance.ua
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Налоговая за полгода проверила 12 банков: сколько штрафов выписали

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Налоговая за полгода проверила 12 банков: сколько штрафов выписали
Налоговая за полгода проверила 12 банков: сколько штрафов выписали
По итогам I полугодия 2024 года Государственная налоговая администрация провела 12 документальных проверок украинских банков и наложила штрафные санкции на общую сумму 80,4 млн грн.
Об этом в ответ на официальный запрос Минфина сообщила директор департамента налогового аудита Государственной налоговой службы Кристина Адамчук.
Она не уточнила, на какую сумму банкам были доначислены налоги и на сколько были уменьшены задекларированные убытки. Также не указаны названия банков-нарушителей.
Из предоставленных ГНС данных ясно, что средний размер налогового штрафа составил 6,7 млн ​​грн, чуть меньше штрафных санкций Нацбанка по итогам проверок финансового мониторинга. К примеру, в августе НБУ выписал трем банкам 10-миллионные штрафы.

Какие нарушения фиксирует налоговая

Из текущих налоговых нарушений банков Кристина Адамчук выделила те же, что и в прошлом году:
  • неправомерно сформированные резервы;
  • несвоевременная регистрация налоговых накладных;
  • нарушение сроков закрытия/открытия счетов клиентов и т. д.
Также в ГНС уточнили, что налоговый долг зафиксирован у одного банка-должника и составляет 77,6 млн грн — столько, сколько и в 2023 году. Название банка не уточняется.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, в этом году финансовые учреждения уплатили до 25,83 млрд грн налога на прибыль — в 1,8 раза больше по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль, несмотря на увеличение налога, все равно выросла на 13%.
  • В Украине работают 62 банка. На крупнейшие 10 банков Украины приходится 86% совокупной прибыли: 80,13 млрд грн. Подробнее о доходах банков — по ссылке.
  • Законопроект № 11 416-д предусматривает повышение налоговой нагрузки на банковский сектор в ответ на финансовые вызовы. Важной составляющей этого законопроекта является ретроспективное повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% с начала 2024 года. Бизнес выступает против такого повышения.
По материалам:
Мінфін.com.ua
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