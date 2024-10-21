Как бизнес видит евроинтеграцию: ЕБА представила Белую книгу — Finance.ua

Как бизнес видит евроинтеграцию: ЕБА представила Белую книгу
Европейская Бизнес Ассоциация опубликовала Белую Книгу с предложениями по восстановлению и евроинтеграции Украины.
Как отмечают авторы, в Белой Книге обозначены ключевые проблемы, с которыми сталкивается бизнес в критически важных отраслях экономики, таких как налогообложение, торговля, энергетика и сельское хозяйство. В то же время предложенные изменения направлены на укрепление прозрачности, борьбу с теневой экономикой, внедрение налоговых стимулов и модернизацию законодательной базы.
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«Этот документ содержит рекомендации по ключевым реформам, необходимым для стабилизации и восстановления экономики Украины. Основными сферами внимания являются налоговая политика, импорт, торговля, энергетика и сельское хозяйство. Ассоциация подготовила ряд конкретных предложений для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций», — говорится в сообщении.
1. Налоговая реформа:
- Трудности налогообложения физических лиц.
Существует необходимость уменьшения налогового давления на физических лиц и введения налоговых стимулов для домохозяйств. В настоящее время система вызывает вопросы относительно ее справедливости, из-за чего создаются условия для уклонения от уплаты налогов.
- Налогообложение для украинцев за границей.
В связи с миграцией из-за войны важно избежать двойного налогообложения граждан Украины и согласовать их статус налоговых резидентов с другими странами.
- Прозрачность в КИК и трансфертном ценообразовании.
Важно принять обобщающие налоговые консультации по решению проблем с контролируемыми иностранными компаниями (КИК) и трансфертным ценообразованием.
- Борьба с контрабандой и теневой экономикой.
Предлагается усиление борьбы с нелегальным рынком и детенизация экономики Украины в целом.
2. Энергетика и экология:
- Предложения для развития зеленой энергетики.
Необходимо разработать нормативно-правовые акты, которые будут способствовать развитию зеленой энергетики и интеграции Украины в европейские рынки энергии.
- Энергоэффективность.
Инвестиции в проекты, связанные с повышением энергоэффективности, смогут сократить расход энергоресурсов и уменьшить зависимость Украины от импорта топлива.
- Зелёный переход и защита отечественного производителя.
Внедрение системы торговли квотами на выбросы в Украине с учетом европейского опыта и военных реалий, отстаивание позиции по освобождению украинских экспортеров в ЕС от механизма пограничной углеродной корректировки (СВАМ), реформирование сферы управления отходами и внедрение принципов циркулярной экономики.
3. Сельское хозяйство:
- Инвестиции в восстановление аграрного сектора.
Нужны меры по повышению производительности сельского хозяйства, в частности, путем модернизации инфраструктуры и предоставления налоговых льгот для аграриев.
4. Человеческие ресурсы и восстановление:
- Проблема нехватки рабочей силы.
Война и миграционные процессы привели к значительному уменьшению рабочей силы в Украине, что создает риски быстрого экономического восстановления. Важно разработать комплексную программу реинтеграции переселенцев и ветеранов, повышения квалификации работников и стимулирования возвращения украинцев из-за границы.
- Образование и подготовка кадров.
Необходимо инвестировать в учебные программы и профессиональную подготовку для обеспечения бизнеса квалифицированными кадрами, особенно в отраслях, имеющих стратегическое значение для восстановления страны (строительство, энергетика, инфраструктура).
- Пенсионная реформа.
Введение устойчивой пенсионной системы является важным элементом обеспечения социальной стабильности и поддержки старших слоев населения, что может способствовать уменьшению миграции рабочей силы.
«В целом документ Ассоциации подчеркивает необходимость усовершенствования действующего законодательства, обеспечения прозрачности бизнес-среды и введения стимулов для восстановления экономики в условиях военного положения и послевоенного восстановления», — подытожили авторы Белой Книги.
Они отмечают, что своевременное и эффективное внедрение этих реформ является ключевым для восстановления Украины, привлечения иностранных инвестиций и обеспечения устойчивого развития в послевоенный период.
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