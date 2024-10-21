Как бизнес видит евроинтеграцию: ЕБА представила Белую книгу — Finance.ua

Как бизнес видит евроинтеграцию: ЕБА представила Белую книгу Сегодня 17:04 — Личные финансы

Как бизнес видит евроинтеграцию: ЕБА представила Белую книгу

Европейская Бизнес Ассоциация опубликовала Белую Книгу с предложениями по восстановлению и евроинтеграции Украины.

Как отмечают авторы, в Белой Книге обозначены ключевые проблемы, с которыми сталкивается бизнес в критически важных отраслях экономики, таких как налогообложение, торговля, энергетика и сельское хозяйство. В то же время предложенные изменения направлены на укрепление прозрачности, борьбу с теневой экономикой, внедрение налоговых стимулов и модернизацию законодательной базы.

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«Этот документ содержит рекомендации по ключевым реформам, необходимым для стабилизации и восстановления экономики Украины. Основными сферами внимания являются налоговая политика, импорт, торговля, энергетика и сельское хозяйство. Ассоциация подготовила ряд конкретных предложений для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций», — говорится в сообщении.

1. Налоговая реформа:

Трудности налогообложения физических лиц.

Существует необходимость уменьшения налогового давления на физических лиц и введения налоговых стимулов для домохозяйств. В настоящее время система вызывает вопросы относительно ее справедливости, из-за чего создаются условия для уклонения от уплаты налогов.

Налогообложение для украинцев за границей.

В связи с миграцией из-за войны важно избежать двойного налогообложения граждан Украины и согласовать их статус налоговых резидентов с другими странами.

Прозрачность в КИК и трансфертном ценообразовании.

Важно принять обобщающие налоговые консультации по решению проблем с контролируемыми иностранными компаниями (КИК) и трансфертным ценообразованием.

Борьба с контрабандой и теневой экономикой.

Предлагается усиление борьбы с нелегальным рынком и детенизация экономики Украины в целом.

2. Энергетика и экология:

Предложения для развития зеленой энергетики.

Необходимо разработать нормативно-правовые акты, которые будут способствовать развитию зеленой энергетики и интеграции Украины в европейские рынки энергии.

Энергоэффективность.

Инвестиции в проекты, связанные с повышением энергоэффективности, смогут сократить расход энергоресурсов и уменьшить зависимость Украины от импорта топлива.

Зелёный переход и защита отечественного производителя.

Внедрение системы торговли квотами на выбросы в Украине с учетом европейского опыта и военных реалий, отстаивание позиции по освобождению украинских экспортеров в ЕС от механизма пограничной углеродной корректировки (СВАМ), реформирование сферы управления отходами и внедрение принципов циркулярной экономики.

3. Сельское хозяйство:

Инвестиции в восстановление аграрного сектора.

Нужны меры по повышению производительности сельского хозяйства, в частности, путем модернизации инфраструктуры и предоставления налоговых льгот для аграриев.

4. Человеческие ресурсы и восстановление:

Проблема нехватки рабочей силы.

Война и миграционные процессы привели к значительному уменьшению рабочей силы в Украине, что создает риски быстрого экономического восстановления. Важно разработать комплексную программу реинтеграции переселенцев и ветеранов, повышения квалификации работников и стимулирования возвращения украинцев из-за границы.

Образование и подготовка кадров.

Необходимо инвестировать в учебные программы и профессиональную подготовку для обеспечения бизнеса квалифицированными кадрами, особенно в отраслях, имеющих стратегическое значение для восстановления страны (строительство, энергетика, инфраструктура).

Пенсионная реформа.

Введение устойчивой пенсионной системы является важным элементом обеспечения социальной стабильности и поддержки старших слоев населения, что может способствовать уменьшению миграции рабочей силы.

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«В целом документ Ассоциации подчеркивает необходимость усовершенствования действующего законодательства, обеспечения прозрачности бизнес-среды и введения стимулов для восстановления экономики в условиях военного положения и послевоенного восстановления», — подытожили авторы Белой Книги.

Они отмечают, что своевременное и эффективное внедрение этих реформ является ключевым для восстановления Украины, привлечения иностранных инвестиций и обеспечения устойчивого развития в послевоенный период.

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