Как бизнес видит евроинтеграцию: ЕБА представила Белую книгу — Finance.ua

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Как бизнес видит евроинтеграцию: ЕБА представила Белую книгу

Личные финансы
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Как бизнес видит евроинтеграцию: ЕБА представила Белую книгу
Как бизнес видит евроинтеграцию: ЕБА представила Белую книгу
Европейская Бизнес Ассоциация опубликовала Белую Книгу с предложениями по восстановлению и евроинтеграции Украины.
Как отмечают авторы, в Белой Книге обозначены ключевые проблемы, с которыми сталкивается бизнес в критически важных отраслях экономики, таких как налогообложение, торговля, энергетика и сельское хозяйство. В то же время предложенные изменения направлены на укрепление прозрачности, борьбу с теневой экономикой, внедрение налоговых стимулов и модернизацию законодательной базы.
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«Этот документ содержит рекомендации по ключевым реформам, необходимым для стабилизации и восстановления экономики Украины. Основными сферами внимания являются налоговая политика, импорт, торговля, энергетика и сельское хозяйство. Ассоциация подготовила ряд конкретных предложений для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций», — говорится в сообщении.

1. Налоговая реформа:

  • Трудности налогообложения физических лиц.
    Существует необходимость уменьшения налогового давления на физических лиц и введения налоговых стимулов для домохозяйств. В настоящее время система вызывает вопросы относительно ее справедливости, из-за чего создаются условия для уклонения от уплаты налогов.
  • Налогообложение для украинцев за границей.
    В связи с миграцией из-за войны важно избежать двойного налогообложения граждан Украины и согласовать их статус налоговых резидентов с другими странами.
  • Прозрачность в КИК и трансфертном ценообразовании.
    Важно принять обобщающие налоговые консультации по решению проблем с контролируемыми иностранными компаниями (КИК) и трансфертным ценообразованием.
  • Борьба с контрабандой и теневой экономикой.
    Предлагается усиление борьбы с нелегальным рынком и детенизация экономики Украины в целом.

2. Энергетика и экология:

  • Предложения для развития зеленой энергетики.
    Необходимо разработать нормативно-правовые акты, которые будут способствовать развитию зеленой энергетики и интеграции Украины в европейские рынки энергии.
  • Энергоэффективность.
    Инвестиции в проекты, связанные с повышением энергоэффективности, смогут сократить расход энергоресурсов и уменьшить зависимость Украины от импорта топлива.
  • Зелёный переход и защита отечественного производителя.
    Внедрение системы торговли квотами на выбросы в Украине с учетом европейского опыта и военных реалий, отстаивание позиции по освобождению украинских экспортеров в ЕС от механизма пограничной углеродной корректировки (СВАМ), реформирование сферы управления отходами и внедрение принципов циркулярной экономики.
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3. Сельское хозяйство:

  • Инвестиции в восстановление аграрного сектора.
    Нужны меры по повышению производительности сельского хозяйства, в частности, путем модернизации инфраструктуры и предоставления налоговых льгот для аграриев.

4. Человеческие ресурсы и восстановление:

  • Проблема нехватки рабочей силы.
    Война и миграционные процессы привели к значительному уменьшению рабочей силы в Украине, что создает риски быстрого экономического восстановления. Важно разработать комплексную программу реинтеграции переселенцев и ветеранов, повышения квалификации работников и стимулирования возвращения украинцев из-за границы.
  • Образование и подготовка кадров.
    Необходимо инвестировать в учебные программы и профессиональную подготовку для обеспечения бизнеса квалифицированными кадрами, особенно в отраслях, имеющих стратегическое значение для восстановления страны (строительство, энергетика, инфраструктура).
  • Пенсионная реформа.
    Введение устойчивой пенсионной системы является важным элементом обеспечения социальной стабильности и поддержки старших слоев населения, что может способствовать уменьшению миграции рабочей силы.
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«В целом документ Ассоциации подчеркивает необходимость усовершенствования действующего законодательства, обеспечения прозрачности бизнес-среды и введения стимулов для восстановления экономики в условиях военного положения и послевоенного восстановления», — подытожили авторы Белой Книги.
Они отмечают, что своевременное и эффективное внедрение этих реформ является ключевым для восстановления Украины, привлечения иностранных инвестиций и обеспечения устойчивого развития в послевоенный период.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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