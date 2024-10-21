Новые правила на фоне евроинтеграции потребуют от бизнеса изменения подходов в работе: названы риски — Finance.ua
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Новые правила на фоне евроинтеграции потребуют от бизнеса изменения подходов в работе: названы риски

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Новые правила на фоне евроинтеграции потребуют от бизнеса изменения подходов в работе: названы риски
Новые правила на фоне евроинтеграции потребуют от бизнеса изменения подходов в работе: названы риски
Некоторые бизнесы могут потерять рынок, если не смогут перестроиться в соответствии с четкими правилами и стандартами, действующими в ЕС, ведь Украина планирует стать частью европейской семьи официально. Государство должно помочь предпринимателям адаптироваться к новым правилам игры, но для этого нужен постоянный диалог.
Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
Она объяснила, что для Украины восстановление и евроинтеграция — процессы тесно взаимосвязанные. Последняя — сверхважный и логичный процесс становления Украины как современной европейской страны, но бизнесу для этого нужно будет перестраивать свои бизнес-процессы согласно появлению новых правил и стандартов.
«Некоторым придется перенастраивать большинство бизнес-процессов, поэтому не все смогут остаться из-за невозможности выполнять те стандарты и правила, по которым предпринимательство работает в ЕС. Соответственно, в этом моменте важно нам как представителям власти быть в более тесном диалоге с представителями нашего бизнеса, чтобы понимать, где мы можем помочь в моменте перенастройки для них — где бизнес сможет показать свои точки боли. Тогда нам будет проще и эффективнее проходить евроинтеграционные процессы и не потерять часть бизнеса», — сообщила Шуляк.
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Она добавила, что 17 октября комитет передал правительству отчет по итогам публичных консультаций по теме создания законодательной рамки «Об основных принципах восстановления», в которых приняли участие около 1000 участников. Важным в контексте бизнеса стало их видение направлений восстановления Украины. Так, представители общин отметили, что для них основным принципом является человекоцентричность, пояснила Шуляк. В то же время бизнес отмечал важность появления четких правил работы.
«Бизнес говорит: дайте нам правила для работы, уменьшите уровень бюрократии, который иногда еще очень высокий, нужно меньше регуляций. И все даст нам возможность работать, следовательно, это будет способствовать экономическому росту Украины. В то же время экономический рост невозможен без роста ее человеческого капитала. Это тоже нужно обязательно учитывать», — рассказала парламентарий.
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По ее словам, в направлении дерегуляции в Украине уже прошли значительные шаги. В частности, это стало возможным благодаря переводу многих государственных услуг в электронный формат, что позволяет избегать контактов с чиновниками, являющимися одним из инструментов коррупции в стране.
«Это все помогает бизнесу развиваться, но нам всем очень часто не хватает обратной связи от бизнеса по, в частности, узким специализированным разрешениям или отраслевым регуляционным вещам, которые нужно изменить, чтобы бизнесу было намного проще», — резюмировала Елена Шуляк.
По материалам:
РБК-Україна
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