Из-за перебоев с электроэнергией только в августе бизнес потерял 10% общего рабочего времени — Finance.ua

Из-за перебоев с электроэнергией только в августе бизнес потерял 10% общего рабочего времени Сегодня 13:03 — Личные финансы

Из-за перебоев с электроэнергией только в августе бизнес потерял 10% общего рабочего времени

Нехватка работников стала ключевым препятствием для ведения бизнеса. А из-за перебоев с электроэнергией в августе 2024 года бизнес потерял 10% общего рабочего времени.

Об этом свидетельствуют результаты «Ежемесячного опроса предприятий», проведенного Институтом экономических исследований и политических консультаций ( ИЭИ ) 16−30 сентября 2024 года.

«Впервые за довольно долгое время нехватка рабочей силы стала в нашем списке препятствий проблемой номер один, которая ограничивает ведение бизнеса в Украине. На графике вы видите динамику этого показателя с самого начала наших опросов, то есть с мая 2022 года. Мы видим, что на третьем-пятом месяце войны ощущалась нехватка рабочей силы, а дальше она уменьшилась из-за существенного сокращения производства. Далее мы видим, как этот показатель рос, и вот в августе 2024 г. он резко вырос до 63%. Сейчас он составляет 61% и является препятствием номер 1 для бизнеса, который работает в Украине», — говорит исполнительный директор ИЭИ Оксана Кузякив.

С какими еще проблемами сталкивается бизнес:

«Перебои с электроэнергией» с существенным уменьшением значения (с 65% до 45%) опустились с 1-го на 3-е место в рейтинге помех.

«Опасно работать» с увеличением на 2-е место значение (с 46% до 58%) поднялось с 3-го.

Препятствие «рост цен на сырье и товары» не изменилось в значении (46% в августе и 45% в сентябре) и остается на 3-м месте, разделяя его с «перебоями с электричеством».

Интересно, что две трети (66%) бизнесов временно приостанавливали работу из-за отключения электроэнергии в августе 2024 года (73% в июле):

40% предприятий останавливали работу только на 1−10% рабочего времени, а 23% - на 11−25% рабочего времени.

Около 2% предприятий не отрабатывали большую часть рабочего времени (51−100%).

Однако 24% бизнесов работали непрерывно, несмотря на отключение электроэнергии.

У 10% бизнесов не было отключений электроэнергии.

Коррупция и давление со стороны правоохранительных органов все еще не являются существенными проблемами.

При этом, согласно опросу, негативных оценок экономической политики правительства снова стало меньше (с 31 до 24%).

Общие показатели

В сентябре 2024 года Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) улучшился, увеличившись с 0,08 до 0,12:

процент предприятий, которые сообщили, что их деловая активность лучше, чем в прошлом году, несущественно, но увеличился — с 28,3% в августе до 30% в сентябре;

процент предприятий, сообщивших, что их деловая активность хуже, чем в прошлом году, уменьшился — с 20,6% до 18%.

Доля предприятий, работающих на 100% мощности, в сентябре по сравнению с августом существенно не изменилась (9% и 10%). Доля предприятий, работающих с загруженностью до 25% мощности, продолжает расти (4% в июле, 15% в августе и 18% в сентябре).

Прогнозы и планы на будущее

Неопределенность в перспективе трех месяцев снизилась, неопределенность в двухлетней перспективе существенно возросла.

43,8% предприятий ожидают существенного роста цен.

В сентябре трудности с поиском работников квалифицированных работников снова возросли: процент тех, кто сообщил, что таких работников найти сложнее, несколько вырос (с 52,6% до 55,1%).

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Ожидания по поводу занятости несколько ухудшились, компании ожидают более активного роста количества работников в вынужденных отпусках по сравнению с предыдущими месяцами.

Новые заказы:

В сентябре 2024 года портфель заказов вырос по сравнению с августом и достиг своего наибольшего среднего значения за весь период опроса.

Средний срок новых заказов составил 7,9 месяца — это наибольшее значение за весь период опроса, а также больше, чем было в августе (7,1 месяца).

В частности, выросла доля предприятий с заказами на год и больше вперед (до 22%).

В то же время доля предприятий, у которых есть заказы не более чем на 2 месяца, составила 46%, что является одним из самых низких уровней за последний год.

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