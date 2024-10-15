Что нужно знать украинцам, которые хотят открыть бизнес в Польше — Finance.ua

Что нужно знать украинцам, которые хотят открыть бизнес в Польше Сегодня 19:01 — Личные финансы

Что нужно знать украинцам, которые хотят открыть бизнес в Польше

В Польше созданы благоприятные условия для предпринимателей, включая доступ к европейскому рынку и наличие государственных программ поддержки бизнеса. Однако для открытия собственного дела существует несколько важных аспектов, которые следует учитывать.

Об этом пишет in Poland.

Во-первых, украинцам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью в Польше, необходимо иметь законный статус пребывания. Это может быть временный или постоянный вид на жительство, полученный, например, на основании работы, обучения или воссоединения семьи.

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Во-вторых, следует определиться с формой регистрации бизнеса. Польское законодательство предлагает несколько вариантов:

индивидуальное предпринимательство (Jednoosobowa działalność gospodarcza);

общество с ограниченной ответственностью (Spółka z oo);

акционерное общество (Społka akcyjna).

Наиболее распространенной формой для малого и среднего бизнеса является Spółka z oo, позволяющая минимизировать риски, поскольку ответственность ограничена уставным капиталом компании.

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Третий важный шаг — подготовка документов для регистрации бизнеса. Для индивидуальных предпринимателей это паспорт, подтверждение места жительства и номер PESEL. Для основания Spółka z o.o. понадобятся устав компании, а также капитал в размере минимум 5 тысяч злотых. Регистрация осуществляется в Национальном судебном реестре (KRS).

Еще один важный аспект — это налогообложение. В Польше действуют несколько систем налогообложения для бизнеса: упрощенная система, в которой налоги уплачиваются на основе фиксированной ставки, и общая система, которая зависит от доходов компании. Выбор системы налогообложения зависит от формы бизнеса и прогнозируемого дохода. Важно обратиться к квалифицированному бухгалтеру для оптимизации этого процесса.

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Кроме этого, предпринимателям следует ознакомиться с рыночными условиями и регулированиями, действующими в Польше. Исследование рынка, конкурентов и потребностей потребителей поможет выстроить успешную стратегию развития. Не менее важно знание польского языка, поскольку это облегчит ведение бизнеса, общение с партнерами и органами власти.

Итак, открытие бизнеса в Польше для украинцев — вполне реальный и перспективный шаг. Правильный выбор формы бизнеса, внимательное отношение к налоговым обязательствам и знание рынка помогут создать стабильное и прибыльное дело на польском рынке.

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