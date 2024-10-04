В каких отраслях чаще всего работают иностранцы в Польше — Finance.ua

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В каких отраслях чаще всего работают иностранцы в Польше

Мир
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В каких отраслях чаще всего работают иностранцы в Польше
В каких отраслях чаще всего работают иностранцы в Польше
По данным Польского института экономики (PIE), доля иностранных работников в апреле в Польше составила 4,2% (630,9 тысяч человек). Больше всего иностранцев работает в промышленном секторе.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
Отчеты Главного управления статистики показывают, что в народном хозяйстве на конец апреля 2024 года работало 15 млн 88,2 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом это количество уменьшилось на 0,4%.
Экономисты PIE считают, что отток работников был бы больше, если бы не иностранные работники.
  • В апреле этого года количество работников-иностранцев составило 4,2% от общего числа рабочих.
  • В годовом исчислении количество занятых иностранцев возросло на 5,8%.

Самые популярные отрасли среди иностранцев

84% работающих иностранцев в Польше заняты в пяти отраслях.
  • В промышленной переработке работает 20% иностранных работников, в транспортно-складском секторе — 18%. Чаще они выполняют низкоквалифицированную работу. Хотя есть случаи, когда иностранцы занимают и высокие должности в этих отраслях.
  • Популярна среди иностранцев гостинично-ресторанная отрасль. По данным экономистов, 12% от общего числа занятых в этой области являются иностранцами.
  • Увеличивается количество иностранцев в информационно-коммуникационной сфере — 10% от общего числа работников. В годовом исчислении прирост составляет 11%. Они работают системными аналитиками, программистами и специалистами баз данных и компьютерных сетей. Это направление требует высокой квалификации, поэтому люди, работающие здесь, имеют соответствующий уровень образования. В торговле количество иностранцев остается неизменным по сравнению с предыдущим годом — 9%.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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