Украинцы покупают все больше квартир и домов в Польше — Finance.ua

Украинцы покупают все больше квартир и домов в Польше
Украинцы покупают все больше квартир и домов в Польше.
Как пишет PolskieRadio24. pl, об этом свидетельствуют данные исследовательской группы Openfield.
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В 2024 году более 67% респондентов, приехавших в Польшу в связи с военными действиями, снимали квартиру. В исследовании 2023 года это было почти 60% респондентов, а в 2022 году — 27,6%. В группе довоенных иммигрантов, то есть лиц, которые приехали в Польшу преимущественно с целью работы, более 56% респондентов проживали в съемной квартире или доме, а более 15% заявляли, что владеют квартирой или домом.
В исследовании 2022 года менее 9% иммигрантов имели собственную недвижимость. В случае беженцев этот процент в 2024 году составил 0,6% (в 2023 году — 1,4% и 0% в 2022 году). В 2024 году — 67,5% беженцы проживали в съемных квартирах или домах, 14,3% в арендованном помещении 4,5% в общежитии, столько же в гостях в польской семье, а 3,2% в гостинице или пансионате.
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За последние два года процент украинцев, которые устраиваются на оплачиваемую работу в Польше, вырос. Так, в 2022 году примерно 30% начали работать. В 2023 году этот процент вырос до более чем 50%, а в 2024 году — до более 64%. Среди вынужденных переселенцев также уменьшилась доля неработающих и не намеревающихся работать (с 14,5% в 2022 году, 8,2% в 2023 году до 3,9% в 2024 году).
Респонденты из группы иммигрантов, которых спросили о среднемесячных расходах домохозяйства, сообщили о 4499 злотых, а средний месячный чистый доход одного человека составил 3807 злотых. В случае беженцев эти суммы составили соответственно 4432 злотых и 3749 злотых.
Согласно исследованиям, сейчас всего 3% беженцев из Украины не могут общаться на польском языке. Два года назад более 20 процентов опрошенных утверждали, что не знают польского языка.
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«В нынешнем выпуске возросла доля беженцев, декларирующих знание польского языка на уровне B1 (с 5,7% в 2022 году, 23,4% в 2023 году до почти 28% в 2024 году), то есть на среднем уровне, что позволяет базовое общение. Среди граждан Украинцы, приехавших в Польшу преимущественно с целью работы, более 76% респондентов заявили, что владеют польским языком на хорошем или очень хорошем уровне», — отмечают ученые Openfield.
Напомним, в прошлом году украинские граждане активно брали кредиты на недвижимость в Польше. В 2023 году более 2 тысяч украинцев воспользовались государственной программой на приобретение первого жилья. Однако банки перестали принимать заявки на кредиты под 2% годовых.
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