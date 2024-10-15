Украинцы покупают все больше квартир и домов в Польше — Finance.ua

Украинцы покупают все больше квартир и домов в Польше Сегодня 09:00 — Личные финансы

Украинцы покупают все больше квартир и домов в Польше

Украинцы покупают все больше квартир и домов в Польше.

Как пишет PolskieRadio24. pl, об этом свидетельствуют данные исследовательской группы Openfield.

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В 2024 году более 67% респондентов, приехавших в Польшу в связи с военными действиями, снимали квартиру. В исследовании 2023 года это было почти 60% респондентов, а в 2022 году — 27,6%. В группе довоенных иммигрантов, то есть лиц, которые приехали в Польшу преимущественно с целью работы, более 56% респондентов проживали в съемной квартире или доме, а более 15% заявляли, что владеют квартирой или домом.

В исследовании 2022 года менее 9% иммигрантов имели собственную недвижимость. В случае беженцев этот процент в 2024 году составил 0,6% (в 2023 году — 1,4% и 0% в 2022 году). В 2024 году — 67,5% беженцы проживали в съемных квартирах или домах, 14,3% в арендованном помещении 4,5% в общежитии, столько же в гостях в польской семье, а 3,2% в гостинице или пансионате.

За последние два года процент украинцев, которые устраиваются на оплачиваемую работу в Польше, вырос. Так, в 2022 году примерно 30% начали работать. В 2023 году этот процент вырос до более чем 50%, а в 2024 году — до более 64%. Среди вынужденных переселенцев также уменьшилась доля неработающих и не намеревающихся работать (с 14,5% в 2022 году, 8,2% в 2023 году до 3,9% в 2024 году).

Респонденты из группы иммигрантов, которых спросили о среднемесячных расходах домохозяйства, сообщили о 4499 злотых, а средний месячный чистый доход одного человека составил 3807 злотых. В случае беженцев эти суммы составили соответственно 4432 злотых и 3749 злотых.

Согласно исследованиям, сейчас всего 3% беженцев из Украины не могут общаться на польском языке. Два года назад более 20 процентов опрошенных утверждали, что не знают польского языка.

«В нынешнем выпуске возросла доля беженцев, декларирующих знание польского языка на уровне B1 (с 5,7% в 2022 году, 23,4% в 2023 году до почти 28% в 2024 году), то есть на среднем уровне, что позволяет базовое общение. Среди граждан Украинцы, приехавших в Польшу преимущественно с целью работы, более 76% респондентов заявили, что владеют польским языком на хорошем или очень хорошем уровне», — отмечают ученые Openfield.

Напомним, в прошлом году украинские граждане активно брали кредиты на недвижимость в Польше. В 2023 году более 2 тысяч украинцев воспользовались государственной программой на приобретение первого жилья. Однако банки перестали принимать заявки на кредиты под 2% годовых.

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