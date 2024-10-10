Какие документы нужны для получения кредита в Польше — Finance.ua

Какие документы нужны для получения кредита в Польше
Получение кредита в Польше требует подготовки ряда документов, но если есть возможность их предоставить, это значительно повысит шансы заемщика на успех. Рекомендуется заранее ознакомиться с требованиями конкретного банка, поскольку они могут отличаться.
Об этом сообщает in Poland.
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Прежде чем получить кредит, нужно предоставить документы, подтверждающие личность. Это может быть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. В случае иностранцев также могут потребоваться документы, подтверждающие статус пребывания в Польше.
Банки обычно требуют подтверждения дохода, чтобы оценить платежеспособность клиента. Это может быть справка о доходах с места работы, выписки с банковского счета или налоговые декларации. Для самозанятых лиц могут потребоваться дополнительные документы, такие как бухгалтерская отчетность.
Банки могут также проверить кредитную историю заемщика. Если у клиента уже есть кредитная история в Польше, то она поможет банку оценить финансовое состояние человека. Если заемщик новичок на рынке кредитования, могут потребоваться дополнительные документы, подтверждающие финансовую стабильность.
Важно четко указать, на что человек планирует потратить полученные средства. Некоторые банки могут запрашивать документы, подтверждающие эту цель, например счета-фактуры или договоры на покупку.
Дополнительно могут требоваться документы, подтверждающие финансовую стабильность, такие как свидетельство о собственности, документы на транспортные средства или другие активы, которые могут служить залогом.
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