Эксперт оценил перспективы пенсионной реформы в Украине — Finance.ua

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Эксперт оценил перспективы пенсионной реформы в Украине

Личные финансы
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Эксперт оценил перспективы пенсионной реформы в Украине
Эксперт оценил перспективы пенсионной реформы в Украине
Минимальная пенсия в Украине составляет 2361 грн, тогда как фактический прожиточный минимум, по расчету Минсоцполитики — 7200 грн.
Эксперт «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин оценил перспективы пенсионной реформы в Украине.
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«Существует такое понятие, как коэффициент замещения. Когда человек выходит на пенсию, он замещает свой доход от заработной платы доходом от пенсии. Это соотношение должно составлять 40%. Это рекомендации Международной организации труда», — подчеркнул он в интервью «Украинскому радио».
Однако фактически этот коэффициент замещения в странах Европы выше 40%, кое-где — почти вдвое. Так, в странах Балтии это около 46%, в Швейцарии, Австрии и Германии — 76%.
«Психологические и материальные потери человека, который выходит на пенсию, не должны быть настолько сокрушительными, чтобы он сильно терял в доходах. В Украине этот коэффициент менее 40%», — отметил Пендзин.
Он также прокомментировал обещания Минсоцполитики о проведении пенсионной реформы и повышении коэффициента замещения на 20% - до 60%. По словам эксперта, в Украине не раз говорили о введении второго уровня пенсионного обеспечения.
«В некоторых странах восточной Азии, например, Японии, пенсионного обеспечения вообще нет. На человека полностью возложена ответственность за свое содержание. Социальные и культурные традиции этих стран предусматривают несколько иное отношение к пожилым людям. В европейских странах есть пенсионное обеспечение благодаря солидарной системе ежемесячных платежей работающих людей. Работодатель отчисляет с зарплаты единый налог социального взноса — 22%», — продолжил Пендзин.
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Из этой суммы 20% направляется в Пенсионный фонд, создающий финансовый резерв для выплаты пенсий сегодняшним пенсионерам.
«То есть государство берет на себя обязательство после ухода на пенсию обеспечить человеку выплаты», — пояснил он.
В то же время второй уровень пенсионного обеспечения — это обязательно-накопительная система. Она, по словам эксперта, обеспечивает дополнительные средства, выводящие общий объем обеспечения пенсией выше коэффициента замещения.
«И третий уровень — это добровольные накопления, когда люди в течение жизни подписывают соглашения с дополнительными пенсионными фондами и страховыми фондами, получают дополнительные средства от страхования жизни», — добавил он.
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Справка Finance.ua:

Законодательство Украины предусматривает ограничения для определенных категорий граждан, получающих пенсию. А именно потерять право на прибавку могут:
  • работающие пенсионеры;
  • граждане с высоким уровнем дохода — более 10 340 грн;
  • для пенсионеров, зарегистрированных как «физическое лицо предприниматель».
Также есть определенные ограничения доплат и для тех, кто получает другие виды социальной помощи.

Кто может получить доплату к пенсии

По материалам:
УНІАН
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