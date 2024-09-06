Доплаты к пенсии: кто может получить — Finance.ua

Доплаты к пенсии: кто может получить Сегодня 08:00 — Личные финансы

Доплаты к пенсии: кто может получить

Законодательство Украины предусматривает несколько категорий пенсионеров, которые могут получить дополнительные ежемесячные выплаты к основной пенсии.

Их можно разделить на несколько основных групп:

возрастные;

статусные;

за дополнительный стаж;

за содержание несовершеннолетних детей и неработающих родственников;

за донорство.

Некоторые из этих выплат назначаются автоматически, в то время как для получения доплат определенных категорий необходимо вносить в ПФУ дополнительные документы. Например, прибавка за достижение определенного возраста добавляется к основной пенсии в автоматическом режиме, тогда как о наличии нетрудоспособных иждивенцев или получении определенного статуса следует уведомлять отдельно.

Дополнительные возрастные выплаты

«Возрастные» доплаты к пенсии выплачивают почти всем пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста. Они назначаются автоматически, а их размер зависит только от прожиточного минимума. Но есть одно условие — основная пенсия должна быть не больше 10 340 грн.

На 2024 год бюджетом предусмотрена надбавка за возраст в таком размере:

для людей в возрасте 70−75 лет — 300 грн;

для людей в возрасте 75−80 — 456 грн;

для людей старше 80 лет — 570 грн.

Кроме того, есть еще одна категория выплат для пенсионеров старше 80 лет. Эту надбавку могут получить одинокие люди, нуждающиеся в дополнительном уходе. Это касается только тех, кто проживает самостоятельно и по состоянию здоровья не может заботиться о себе. Последнее условие обязательно, поэтому к основному пакету документов (заявление, паспорт, идентификационный код) нужно добавить еще и вывод ВВК.

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Однако право на такую ​​надбавку тоже имеют не все — право на нее будет утрачено, если пенсионер уже получает пособие по уходу или пенсии по инвалидности. Размер такой выплаты составляет 40% от прожиточного минимума — в 2024 году это 1 168 грн.

Доплата за статус

С 2007 года в Украине производятся дополнительные выплаты пенсионерам, имеющим статус «дети войны». Они касаются тех, кто родился в период с 1.09.1939 года по 2.09.1945 года. Их размер рассчитывается как 30% от минимальной пенсии — в 2024 году составляет 708,3 грн.

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Также право на дополнительные надбавки есть и у пострадавших в результате современных боевых действий. В частности, те, кто полностью или частично утратил трудоспособность из-за войны, могут рассчитывать на следующие доплаты к пенсии:

ІІІ группа инвалидности — 876 грн (30% прожиточного минимума);

ІІ группа инвалидности — 1168 грн (40% прожиточного минимума);

І группа инвалидности — 1460 (50% прожиточного минимума).

При этом основная пенсия пострадавшего в результате войны автоматически увеличивается на 25% (по сравнению с той, что начислялась до получения определенных травм).

Кроме того, закон Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» предусматривает дополнительную выплату ветеранам за уход, которая составляет от 15% до 100% прожиточного минимума. Конкретная сумма зависит от условий проживания и наличия родственников, заботящихся о нем. Есть также и фиксированная помощь за уход за человеком с инвалидностью — в Украине она уже много лет составляет 50 грн.

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Прибавки к пенсии назначаются также за особые заслуги перед Родиной и лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Доплата за сверхурочный стаж

Для получения пенсии в Украине нужно иметь определенный стаж. Для мужчин это 35 лет трудового стажа, для женщин — 30 лет. Однако в нашей стране есть много граждан, чей трудовой стаж гораздо больше установленного государством показателя. Поэтому для них предусмотрена дополнительная доплата в размере 1% от размера основной пенсии за каждый дополнительный год (но не больше 1% минимальной пенсии по возрасту). На практике это 23,61 грн за каждый год дополнительного стажа.

Доплата за детей и членов семьи, которые не работают

Каждый пенсионер, имеющий на иждивении детей до 18 лет, имеет право на надбавку к пенсии в размере 150 грн на каждого ребенка. И это при условии, что дети не получают социальной помощи, предусмотренной законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью».

Дополнительные выплаты за содержание нетрудоспособных членов семьи предусматривает и закон Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Их могут получить бывшие военные, у которых на содержании есть родственник, не имеющий права на пенсию и социальные выплаты по инвалидности.

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Отдельной категорией являются также одинокие матери и те, кто не получает выплаты на детей. Размер надбавки за нетрудоспособных членов семьи составляет 50% от прожиточного минимума или 1460 грн.

В то же время, если пенсионер имеет право одновременно на несколько видов надбавок, то они не суммируются — в ПФУ ему предоставляется право выбрать только один вид дополнительной выплаты.

Доплата за донорство

Каждый гражданин, сдавший 40 раз максимально допустимый объем крови или 60 раз максимально допустимый объем плазмы, имеет право на получение статуса «Почетный донор», а также на определенную доплату к пенсии. Согласно закону Украины «О донорстве крови и ее компонентов», она составляет 10% от прожиточного минимума или 292 грн (по состоянию на 2024 год).

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Напомним, по данным Пенсионного фонда, на начало 2024 года в Украине насчитывалось более 10 млн пенсионеров. Из них 51% получают пенсии в размере менее 4 тыс. грн. Кстати, за два года полномасштабной войны пенсионеров стало меньше почти на 325 тыс.

Средняя пенсия по стране выросла в этом году благодаря индексациям, проведенным в марте, и составляет 5816 гривен. Это на 8% больше, чем в прошлом году.

Как сообщает Пенсионный фонд, перерасчет пенсии может быть произведен в связи с изменениями, выявляемыми у получателя пенсионных выплат и влияющими на состояние и размер его пенсионного обеспечения.

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