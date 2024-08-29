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Средняя зарплата для расчета пенсий — свежие данные ПФУ

Личные финансы
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Средняя зарплата для расчета пенсий — свежие данные ПФУ
Средняя зарплата для расчета пенсий — свежие данные ПФУ
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней заработной плате за второй квартал 2024 года, которая учитывается при исчислении пенсий.
Об этом сообщила пресс-служба фонда.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте ПФУ, показатели росли ежемесячно в течение квартала.
Средняя зарплата для расчета пенсий — свежие данные ПФУ
Так, в январе 2024 года средняя зарплата, с которой уплачены страховые взносы, составляла 14 974,56 гривны.
В феврале этот показатель составлял 15 267,60 гривен. В марте он вырос до 15 433,98 гривны. В апреле — 16 847,98 грн, в мае — 17 178,87 грн.
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Самый высокий уровень средней заработной платы во II квартале зафиксирован в июне — 18 806,63 грн.
Инфографика: ПФУ
Инфографика: ПФУ
Напомним, 10,26 млн пенсионеров насчитывается в Украине по состоянию на начало июля 2024 года. При этом более половины этих пенсионеров получают выплаты ниже 3 тысяч гривен. Средняя пенсия по стране выросла в этом году благодаря индексациям, проведенным в марте, и составляет 5816 гривен. Это на 8% больше, чем в прошлом году.
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Самая высокая средняя пенсия в Киеве — 7940,27 гривен, что на 36,5% больше средней по стране. Наименьшую среднюю пенсию получают пенсионеры Тернопольской области: 4436,41 гривен — это на 24% меньше средней по Украине.
В ближайшие 3 года правительство не будет индексировать ни прожиточный минимум, ни минимальную зарплату.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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