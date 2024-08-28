Во сколько лет украинские женщины выходят на пенсию — Finance.ua

Во сколько лет украинские женщины выходят на пенсию
У украинских мужчин и женщин одинаковые требования к страховому стажу и выходят на пенсию одновременно.
Требования к стажу растут равномерно каждый год до 2028 года, например, для выхода на пенсию в 63 года сейчас требуется 21 год стажа.
Сегодня требования к стажу для пенсии: в 60 лет — 31 год стажа, в 63 года — 21 год стажа, в 65 лет — 15 лет стажа.
Лица без достаточного стажа могут получить социальную пенсию, размер которой определяется разницей между прожиточным минимумом и средним доходом на одного человека в семье.
Требования к стажу как мужчин, так и женщин растут каждый год до 2028 года ровно на год. К примеру, в прошлом году выйти на пенсию в 63 года можно было с 20 годами стажа, уже сейчас нужен 21 год.
Требования к стажу сегодня следующие:
- в 60 лет — 31 год страхового стажа;
- в 63 года — 21 год страхового стажа;
- в 65 лет — 15 лет страхового стажа.
Лица, не имеющие достаточного страхового стажа, могут претендовать на социальную пенсию. Размер такой пенсии рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц, который составляет 2 361 грн, и среднемесячным доходом на одного человека в семье, определенным на основе данных за последние шесть месяцев.
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