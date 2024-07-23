Пенсия для украинцев в Польше: при каких условиях назначается — Finance.ua

Пенсия для украинцев в Польше: при каких условиях назначается Сегодня 15:13 — Личные финансы

Пенсия для украинцев в Польше: при каких условиях назначается

ряду формальных требований. Украинцы могут получать польскую пенсию. Чтобы она была назначена, заявители должны соответствовать Business Іnsider объяснил, по каким конкретным принципам назначаются и начисляются пенсии украинцам в Польше.

Польская пенсия для украинцев — это выплата, которая, собственно, мало связана с полномасштабной войной. Все граждане Украины, занимающиеся профессиональной деятельностью в Польше, имеют право подать заявление на пенсию в Управление социального страхования Польши (ZUS). Однако, как и поляки, они должны соответствовать ряду строгих условий.

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В публичном пространстве появилась информация о том, что польское Управление социального страхования якобы финансировало пенсии граждан Украины за периоды работы на Родине. Однако это не так. Как напоминает сайт biznes.interia.pl, приезжающие в Польшу граждане Украины могут получать пенсию на основании соглашения о социальном обеспечении от 18 мая 2012 г. Это официальное соглашение между странами, положения которого вступили в силу в 2014 г. Пенсии для украинцев в Польше выплачивает Пенсионный фонд Украины.

Правила назначения пенсии для работающих в Польше украинцев такие же, как и для граждан Польши. Однако существуют определенные условия, которые необходимо выполнить. Прежде всего необходим возраст выхода на пенсию (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. — Ред.), а также обязательна уплата социальных взносов на пенсии по возрасту и инвалидности.

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Условием выплаты минимальной пенсии от ZUS украинским гражданам является их постоянное проживание в Польше. Кроме достижения пенсионного возраста, необходим также страховой стаж (20 лет для женщин, 25 лет для мужчин. — Ред.).

Последнее условие — прекращение трудовых отношений. Выплата будет приостановлена, если заявитель не расторгнет контракт со всеми работодателями. После назначения пенсии от ZUS восстановление на работе вполне законно. Размер пенсии будет зависеть от продолжительности работы и страхового стажа. Гражданин Украины может одновременно получать пенсию из Польши и Украины — помощь, оказываемая Пенсионным фондом Украины, не влияет на право на пенсию от ZUS. Так же это действует и в случае с поляками, которые работают, например, в Германии или Нидерландах.

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