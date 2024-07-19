Польша выделила почти 130 млн долларов на обучение украинских детей в местных школах — Finance.ua

Польша выделила почти 130 млн долларов на обучение украинских детей в местных школах Сегодня 05:32 — Мир

Польша выделила почти 130 млн долларов на обучение украинских детей в местных школах

Совет министров Польши выделил 500 миллионов злотых, то есть почти 130 миллионов долларов, на обучение новых украинских детей в польских школах, пишет uainkrakow.pl.

В Польше ожидают, что с нового учебного года в школах страны, согласно изменениям, которые в этом году внесены в спецзакон о помощи украинцам, появится 20−60 тысяч украинских детей, ранее не посещавших польские учебные заведения.

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Как сообщили в министерстве фондов и региональной политики Республики Польша, средства на финансирование школ и учителей для лучшей подготовки к приему большего количества детей из Украины выделены из европейских фондов социального развития (FERS) на 2021−2027 годы", — сообщают на сайте.

Предварительно средства пойдут:

на межкультурных ассистентов, которые будут диагностировать проблемы адаптации учащихся и помогать им в решении проблем;

учебные и методические материалы для учителей по работе с учащимися с опытом миграции или беженства;

профилактику расстройств психического здоровья и психологическо-педагогической поддержки детей и молодежи с опытом миграции или беженства.

Напомним, что согласно изменениям, которые внесли в закон о помощи украинским беженцам, социальное пособие по программам «800+» — ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых и «хороший старт» — будут предоставлять украинским семьям, если ребенок ходит в польскую школу.

Раньше в Польше работала «гибридная система образования» для украинских детей: около 200 тысяч ходили в польские школы, остальные дистанционно учились в украинских и власти не могли проверить, как дети учатся.

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