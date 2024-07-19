Польша выделила почти 130 млн долларов на обучение украинских детей в местных школах — Finance.ua
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Польша выделила почти 130 млн долларов на обучение украинских детей в местных школах

Мир
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Польша выделила почти 130 млн долларов на обучение украинских детей в местных школах
Польша выделила почти 130 млн долларов на обучение украинских детей в местных школах
Совет министров Польши выделил 500 миллионов злотых, то есть почти 130 миллионов долларов, на обучение новых украинских детей в польских школах, пишет uainkrakow.pl.
В Польше ожидают, что с нового учебного года в школах страны, согласно изменениям, которые в этом году внесены в спецзакон о помощи украинцам, появится 20−60 тысяч украинских детей, ранее не посещавших польские учебные заведения.
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Как сообщили в министерстве фондов и региональной политики Республики Польша, средства на финансирование школ и учителей для лучшей подготовки к приему большего количества детей из Украины выделены из европейских фондов социального развития (FERS) на 2021−2027 годы", — сообщают на сайте.
Предварительно средства пойдут:
  • на межкультурных ассистентов, которые будут диагностировать проблемы адаптации учащихся и помогать им в решении проблем;
  • учебные и методические материалы для учителей по работе с учащимися с опытом миграции или беженства;
  • профилактику расстройств психического здоровья и психологическо-педагогической поддержки детей и молодежи с опытом миграции или беженства.
Напомним, что согласно изменениям, которые внесли в закон о помощи украинским беженцам, социальное пособие по программам «800+» — ежемесячное пособие на ребенка в размере 800 злотых и «хороший старт» — будут предоставлять украинским семьям, если ребенок ходит в польскую школу.
Раньше в Польше работала «гибридная система образования» для украинских детей: около 200 тысяч ходили в польские школы, остальные дистанционно учились в украинских и власти не могли проверить, как дети учатся.
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По материалам:
Finance.ua
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